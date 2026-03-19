Robot za samo nekoliko dana naučio da igra tenis

19.03.2026

14:39

Foto: pexels/Pavel Danilyuk

Humanoidni robot Unitree G1, zahvaljujući novom sistemu učenja pokreta pod nazivom LATENT, uspio je da za kratko vrijeme savlada tenis i ravnopravno igra protiv ljudi, pokazujući izuzetno prirodne i usklađene pokrete.

Projekat LATENT razvili su istraživači sa Tsinghua University i kompanije Galbot, a donosi potpuno drugačiji pristup učenju složenih fizičkih vještina kod robota.

Za razliku od klasičnih metoda koje zahtijevaju precizno snimljene pokrete za svaku situaciju, ovaj sistem koristi svega pet sati snimaka ljudskih pokreta i to ne savršenih, već realnih i „nesavršenih“. Ti podaci služe kao osnova, dok robot sam razvija i unapređuje sopstvene pokrete.

Ključna prednost ovog pristupa je u tome što model donosi odluke unutar takozvanog „latentnog prostora akcija“, što mu omogućava brze reakcije i odličnu koordinaciju cijelog tijela u realnom vremenu. Zahvaljujući tome, robot može da odgovori i na loptice koje se kreću brzinom većom od 15 metara u sekundi.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

