Dodik: Zajednička izjava Bošnjaka zabrinjavajuća i protivustavna

Lider SNSD-a Milorad Dodik naglasio je da je zajednička izjava predstavnika Bošnjaka iz političkog, akademskog i vjerskog života, protivustavna i zabrinjavajuća sa stanovišta srpskog, a vjerovatno i hrvatskog naroda.

Dodik je rekao da zabrinjava što je ovakva izjava organizovana u okviru vjerske institucije - Islamske zajednice, dodajući da su učestvovali svi imenovani izabrani funkcioneri bošnjačkog naroda, štiteći islamsku komponentu u BiH.

On je istakao da su u izjavi napustili narativ o građanskom uređenju i da su se okupili oni koji, kaže, ne mogu da funkcionišu u dnevnom životu.

Dodik je naveo da ovaj dokument ne predstavlja iznenađenje, a da je glavni inicijator bivši reis Mustafa Cerić, te da ovom izjavom pokušavaju da nametnu lažnu priču o miru.

On je rekao da se Bošnjaci pozivaju na Dejtonski sporazum, a da nikada nisu prihvatili ovaj sporazum već su učinili sve da intervencionizmom i rušenjem osiguraju svoju platformu - Islamsku deklaraciju Alije Izetbegovića.

"Oni u govorili da je Dejtonski sporazum ludačka košulja i da su učinili sve putem tradicionalizma, podmetanja i rušenja Dejtonskog sporazuma osiguraju platformu zbog koje su postali nestrpljivi, a to je Islamska deklaracija Alije Izetbegovića koja vrvi od stavova koji su apsolutno i bukvalno prepisani iz Islamske deklaracije, rekao je Dodik.

On je istakao da pokušavaju da nametnu lažnu priču o miru oni koji su do prije par mjeseci gotovo dnevno poslali stotine izjava o ratu, ratovanju, borbi i svemu onome što su željeli.

"Mi mislimo da je ova izjava koji su oni sačinili dio njihovog plašljivog karaktera u kome su oni na strani Irana u ovom aktuelnom sukobu, ali nisu smjeli da to iskažu na pravi način nego su to pokušali da se sakriju iza ove priče tvrdeći razne neistine", rekao je Dodik.

On je rekao da su u izjavi navedene razne neistine, uključujući i lažni narativ da je izvršena agresija na BiH.

"Jasno odbacujemo priče o agresiji na BiH", istakao je Dodik i dodao da je islamofobija, na koju se poziva bošnjačka deklaracija, potpuna laž.

Govoreći o pomenutoj izjavi Dodik je jasno rekao da tvrdnje o islamofobiji ne stoje iz razloga što se u FBiH oduzima imovina Srpske pravoslavne crkve i uništavaju srpska groblja, dok sa druge strane Bošnjaci u Srpskoj imaju sva prava.

Dodik je istakao da su svi islamski vjerski objekti, koji su porušeni u ratu, obnovljeni uz pomoć institucija Srpske.

On je najavio da će SNSD zatražiti od koalicionih partnera da obave razgovor o ovoj temi i da predsjednik Srpske Siniša Karan sazove sve predstavnike vlasti i opozicije na sastanak.

Podsjećamo, pomenutu deklaraciju su potpisale 33 osobe, koje dolaze iz sfere političkog svijeta, uz nekoliko profesora, kulturnih radnika i vjerskih lidera.

U dijelu izjave se kaže da će se oni, kao nosioci odgovornih dužnosti u državnim i civilnim institucijama, odlučno suprotstaviti "narativima koji pokušaj ostvarivanja vlastitih velikodržavnih politika na račun Bosne i Hercegovine žele predstaviti vjerskim sukobom".