Puhovac apelovao na prevoznike iz BiH: Propuštajte barem cisterne sa gorivom

Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Ned Puhovac apelovao je danas na prevoznike iz BiH, koji su najavili proteste za poned‌jeljak, 23. marta, da ukoliko dođe do blokada propuštaju cisterne sa gorivom da ne bi došlo do poteškoća u snabdijevanju.

"Imaćemo veliki problem i velike poteškoće u snabdijevanju ako prevoznici krenu u blokade. Ovom prilikom apelujem na njih da barem propuštaju cisterne sa gorivom", rekao je Puhovac na konferenciji za novinare u Banjaluci, nakon sjednice Vlade Republike Srpske.

On je ukazao da se nedostaci goriva, koji bi bili izazvani ovim eventualnim blokadama, ne bi mogli namiriti iz bilo kojih izvora, prenosi Srna.