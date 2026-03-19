Željki Cvijanović titula počasnog građanina Prnjavora

Zahvaljujući dobroj saradnji lokalnih i republičkih vlasti, u Prnjavoru su realizovani brojni infrastrukturni projekti.

Proširuju se poslovni kapaciteti i otvaraju nova radna mjesta, dok ukupan prihod prnjavorskih privrednika premašuje milijardu maraka.

Dan grada prilika je da se nagrade najzaslužniji pojedinci. Povelja počasnog građanina sa zlatnim grbom grada Prnjavora biće dodijeljena srpskom članu Predsjedništva BiH Željki Cvijanović.

Bez podrške viših nivoa vlasti teško bi bilo realizovati velike projekte. Zbog toga je Skupština grada odlučila da najviše priznanje bude uručeno srpskom članu Predsjedništva BiH Željki Cvijanović.

"Ona je neko ko je u Prnjavoru živio, radio, doprinosio, izvodio mnoge generacije na pravi put i u tom kontekstu svi Prnjavorčani nju pamte iz vremena kad je ovdje živjela. Nema ni jednog važnijeg projekta i ni jedne važnije aktivnosti u Prnjavoru da Željka sa predsjednikom Dodikom nije bila dio tih aktivnosti", rekao je Darko Tomaš načelnik Prnjavora.

Važan dio zajednice su i prnjavorski privrednici. Povelja zaslužnog građanina biće uručena vlasniku kompanije "Dis Eurostandard", s obzirom na to da je u toku investicija u poslovnoj zoni čija je vrijednost veća od 30 miliona maraka, prenosi RTRS.