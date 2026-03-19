Mastilović: Svrha Rezolucije - sprečavanje ponavljanja genocida

ATV

19.03.2026

09:52

Министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Драга Мастиловић
Foto: ATV

Ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Draga Mastilović rekao je za RTRS da je svrha Rezolucije, koju je usvojio Parlament Srpske, sprečavanje ponavljanja genocida.

"U Rezoluciji je jasno definisano da je genocid počinila Nezavisna Država Hrvatska. To je bio planiran genocid, uz jasnu podršku slojeva društva tadašnje NDH", rekao je Mastilović, dodajući da je genocid u NDH centralna tačka kulture sjećanja srpskog naroda za 20. vijek.

On je naveo da su, pored Rezolucije, usvojena i dva zaključka kojima je Vlada Srpske obavezana da u roku od 60 dana donese izmjene Krivičnog zakonika i Zakona o grobljima, čime će biti naloženo uklanjanje ustaških simbola sa spomenika i propiane kazne za one koji budu promovisali ustaštvo.

Mastilović je istakao da je pored sadržaja samog dokumenta, koji je nazvao istorijskim, važno iskazano jedinstvo srpskih poslanika o ovoj temi.

Podsjećamo, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Rezoluciju kojom se osuđuju i ocjenjuju kao nedopustive ideološke relativizacije i revitalizacije ideologije Nezavisne Države Hrvatske te negiranje i umanjivanje genocida nad Srbima.

Draga Mastilović

genocid

