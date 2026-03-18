Kojić: Tragikomično da SNSD-u drže predavanje o NATO oni koji su zviždali po skupštinskoj sali kada je proglašena vojna neutralnost

Kada su poslanici SNSD i vladajuće koalicije proglašavali vojnu neutralnost Republike Srpske u Narodnoj skupštini Republike Srpske, stranačke kolege Darka Babalja iz SDS i opozicije su zviždali i skakali po skupštinskoj sali, a onda je i napustili, istakao je poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić.

Reagujući na Babaljeve navode da SNSD vodi, kako je rekao, politiku ubrzanog pristupanja NATO savezu, Kojić je izjavio za Srnu da je tragikomično da SNSD-u danas predavanja o Alijansi drže oni koji tada nisu smjeli ni da budu u sali, a kamoli da glasaju za vojnu neutralnost Republike Srpske.

- Babalj bi trebao da zna i da Program reformi definiše isključivo saradnju i da ne prejudicira članstvo BiH u NATO. Baš kao što bi trebao da zna ko je najzaslužniji za to što je fokus sa članstva pomjeren ka saradnji sa NATO - naglasio je Kojić.