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Zgrada pada kao kula od karata: Apokaliptični snimci tragičnog zemljotresa

Autor:

ATV
08.06.2026 09:27

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Земљотрес Филипини
Foto: Screenshot / X

Nakon razornog zemljotresa na Filipinima magnitude 7,8 stepeni, poginule su najmanje tri osobe, a četiri povrijeđene, prema informacijama filipinske policije.

Nije bilo neposrednih detalja o prijavljenim smrtnim slučajevima, navodi "Rojters", ali do sada objavljeni snimci prikazuju veću materijalnu štetu i urušene zgrade. Upozorenja na cunami izdata su nakon što je zemljotres pogodio Mindanao na jugu Filipina.

Zemljotres je bio na dubini od 10 kilometara, objavio je GFZ. Geofizičke agencije Filipina i susjedne Indonezije izdale su upozorenja na cunami.

GFZ je ranije procijenio magnitudu potresa na 8,2 stepeni po Rihteru.

Filipinska agencija Fivolks navela je kako je zemljotres bio magnitude 7,0 te upozorila na moguću štetu i talase cunamija više od jednog metra, koji bi mogli potrajati nekoliko sati.

Šef policije grada Alabela u filipinskoj pokrajini Sarangani Bendži Anketa je rekao kako su se na zgradi policije pojavile pukotine neposredno nakon zemljotresa, koji se dogodio tokom ceremonije podizanja zastave.

"Ovo je najjači zemljotres koji smo ikada osjetili", rekao je Anketa za "Rojters".

Zvanično najsnažniji zemljotres Filipini su doživjeli 1918. s magnitudom od 8,3 stepena.

Svjedoci u Manadu, gradu na sjeveru Indonezije, izjavili su da se zemljotres osjetio vrlo snažno.

Provincija Sarangani, koja je pogođena zemljotresom, dom je za otprilike 580.000 ljudi.

Anketa je rekao da nema neposrednih izvještaja o žrtvama, ali da su se neki ljudi onesvijestili nakon snažnog podrhtavanja.

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Tagovi :

Zemljotres

potres

Filipini

Zemljotres Filipini

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