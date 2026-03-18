Logo
Large banner

NS RS: Kazna zatvora do jedne godine može se zamijeniti novčanom kaznom

Autor:

ATV

18.03.2026

15:35

Komentari:

0
Народна скупштина Републике Српске
Foto: ATV/Branko Jović

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas Zakon o izmjeni i dopuni Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim je omogućeno da osuđeno lice kaznu zatvora do godinu dana zamijeni novčanom ili radom u javnom interesu.

Ovim aktom se, kako je navedeno, uvodi pravedniji i fleksibilniji pristup sankcionisanju.

Oglasilo se Ministarstvo pravde

Ministar pravde u Vladi Republike Srpske Goran Selak izjavio je da je usvajanjem izmjena i dopuna Krivičnog zakonika Republike Srpske u Narodnoj skupštini učinjen značajan iskorak ka modernizaciji i unapređenju krivičnopravnog sistema.

„Ovim izmjenama uvodimo mogućnost da se, u strogo propisanim slučajevima, kazna zatvora do jedne godine zamijeni novčanom kaznom ili, u posebnim situacijama, radom za javno dobro na slobodi. Time se omogućava da se svrha kažnjavanja postigne na efikasniji i društveno korisniji način, bez nepotrebnog upućivanja na izdržavanje kratkotrajnih kazni zatvora“, rekao je ministar Selak.

Ministar Selak je posebno istakao da se ovim rješenjem obezbjeđuje jednak pristup pravdi za sve građane.

„Važno je naglasiti da i lica slabijeg imovinskog stanja imaju jednaku mogućnost primjene ovog instituta, jer im se, u slučaju nemogućnosti plaćanja novčane kazne, omogućava zamjena kazne zatvora radom za javno dobro na slobodi“, naglasio je ministar Selak.

On je podsjetio da se ovim izmjenama ispunjava i obaveza iz odluke Ustavnog suda Republike Srpske, čime se dodatno potvrđuje opredijeljenost institucija ka poštovanju ustavnosti i zakonitosti.

„Ministarstvo pravde je uvažilo prijedloge narodnih poslanika i stručne javnosti, te ćemo u najkraćem roku pristupiti daljim izmjenama Krivičnog zakonika, u skladu sa inicijativama koje su već dostavljene, uključujući i prijedloge Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske“, naveo je ministar Selak.

пољопривреда

Republika Srpska

Pao sporni zakon o sezonskom angažovanju, nadničari ostaju u "sivoj zoni"

Narodna skupština nije usvojila Zakon o radnom angažovanju na sezonskim i drugim poslovima privremenog karaktera, kao ni Zakon o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje.

Pusenje cigare

Republika Srpska

Zakon o pušenju nije usvojen, vraća se predlagaču

Ovi zakonski akti bili su vraćeni na ponovno odlučivanje na zahtjev vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Više iz rubrike

Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

39

16

38

16

23

16

23

16

14

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner