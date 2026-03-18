Minić: Ove godine posao za 500 djece poginulih boraca

SRNA

18.03.2026

11:59

Минић: Ове године посао за 500 дјеце погинулих бораца
Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da će Vlada u dogovoru sa boračkim organizacijama nastojati da u ovoj godini bude zaposleno 500 djece poginulih boraca.

"Imamo modalitet da to završimo, a na sljedećoj sjednici Narodne skupštine ćemo po hitnom postupku razmatrati i Zakon o pravima boraca s ciljem da obezbijedimo da im se sistemski riješi status i borački dodatak", rekao je Minić na sjednici Narodne skupštine odgovarajući na poslanička pitanja.

Ukazao je da Vlada Republike Srpske godišnje izdvaja više od 500 miliona KM za boračke kategorije.

On je rekao da će Vlada, kao i uvijek, podržati proljećnu sjetvu u Srpskoj zbog čega je ubrzana podjela regresiranog dizela.

"Pratićemo situaciju i troškove u vezi sa povećanjem cijena goriva na tržištu koje je izazvao sukob na bliskom Istoku i adekvatno reagovati", rekao je Minić.

On je naveo da je javni poziv za nabavku mađarske poljoprivredne mehanizacije zatvoren, te da Vlada Srpske planira da u toku godine obezbijedi podršku za porodice sa četvoro i više djece kako bi im se obezbijedilo 70 do 80 traktora.

