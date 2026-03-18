Potrebna vam je samo kora od banane za bujne i zdrave ruže u bašti

ATV

18.03.2026

11:50

Потребна вам је само кора од банане за бујне и здраве руже у башти

Ako želite da vaše ruže u bašti izgledaju bujnije i ljepše, dobra vijest je da vam ne trebaju skupa sredstva. Mnogi iskusni vrtlari se sve češće vraćaju jednostavnim, prirodnim rješenjima iz kuhinje.

Jedan od najzanimljivijih i najčešće spominjanih trikova uključuje sastojak koji gotovo svi imamo kod kuće, a to je kora od banane.

Kora banane je bogata kalijem, ključnim nutrijentom za cvjetanje biljaka. Upravo kalijum potiče formiranje pupoljaka i intenzivnije cvjetanje, zbog čega se ruže čine "punijim" i zdravijim.

Stručni vrtlari i hortikulturni vodiči ističu da prirodni izvori kalija mogu značajno poboljšati kvalitet cvjetova i opšte stanje biljke.

Najjednostavniji način je da koru banane narežete na sitne komade i zakopate plitko u zemlju oko ruže. Tako se ona postepeno razgrađuje i oslobađa hranjive materije direktno u tlo.

Alternativno, možete je dodati u kompost ili osušiti i usitniti. Stručnjaci naglašavaju da je ovo "sporo oslobađajuće" gnojivo koje hrani biljku kroz duži period.

"Kore banana izvrstan su način za povećanje nivoa organske materije u vašem domaćem kompostu. Iako neće škoditi da jednostavno bacite cijele kore banana u kompostnu hrpu ili kantu, one će se puno brže razgraditi ako ih prvo narežete na manje komadiće", ističe Beth Murton, stručnjakinja za cvijeće u Homes & Gardensu.

Prema savjetima vrtlara Tonija O'Neilla, kombinacija kuhinjskog otpada, uključujući banane, može vidljivo poboljšati vitalnost ruža. Takođe, kalijim iz banana direktno utiče na veličinu i intenzitet cvjetova.

Greške koje treba izbjeći

Iako je trik jednostavan, važno ga je pravilno koristiti. Stručnjaci upozoravaju da ne treba zakopavati velike, cijele kore preblizu korijenu jer mogu privući štetočine ili se presporo razgrađivati. Najbolji rezultati postižu se kada se kore usitne ili prethodno kompostiraju.

Ono što ovaj savjet čini posebno zanimljivim jeste njegova dostupnost. Nema hemije, nema troška, a rezultati mogu biti vidljivi već u sezoni cvjetanja. Uz redovno zalijevanje i dovoljno sunca, ovaj prirodni dodatak može biti upravo ono što vašim ružama treba da procvjetaju u punom sjaju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Komentari (0)
