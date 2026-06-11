Aleksandra Prijović najavila novi album

Nakon muzičke pauze i oborenih svih rekorda kada je riječ o rasprodanoj turneji, Aleksandra Prijović se vraća na muzičku scenu.

Pjevačica je najavila dugoočekivani album, a najava na Instagramu je vrlo brzo skupila hiljade lajkova i komentare.

"Bol i alkohol" je, sudeći po najavi, naziv albuma. Komentari su se nizali, a posebnu pažnju su privukli kadrovi iz najave koja izgleda i sama kao jedna vrsta spota.

Da je omiljena i kod kolega, pokazuje i to da su joj riječi podrške uputili i Elma Sinanović, Adil, Milica Todorović, Nikola Rokvić, Jakov Jozinović, Jasna Ščepanović, Tamara Milutinović i mnogi drugi, prenose mediji.