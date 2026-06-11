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Aleksandra Prijović najavila novi album

Autor:

ATV
11.06.2026 16:55

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Александра Пријовић најавила нови албум

Nakon muzičke pauze i oborenih svih rekorda kada je riječ o rasprodanoj turneji, Aleksandra Prijović se vraća na muzičku scenu.

Pjevačica je najavila dugoočekivani album, a najava na Instagramu je vrlo brzo skupila hiljade lajkova i komentare.

"Bol i alkohol" je, sudeći po najavi, naziv albuma. Komentari su se nizali, a posebnu pažnju su privukli kadrovi iz najave koja izgleda i sama kao jedna vrsta spota.

Da je omiljena i kod kolega, pokazuje i to da su joj riječi podrške uputili i Elma Sinanović, Adil, Milica Todorović, Nikola Rokvić, Jakov Jozinović, Jasna Ščepanović, Tamara Milutinović i mnogi drugi, prenose mediji.

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Aleksandra Prijović

Pjevačica

Prijovićka novi album

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