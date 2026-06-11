Tanja Savić hitno otkazala koncert u Splitu

Srpska pjevačica Tanja Savić hitno je otkazala nastup u Splitu.

Kao razlog je navela narušeno zdravstveno stanje.

Pjevačica je svoje obožavaoce o odluci obavijestila putem svog Instagrama te se zahvalila na razumijevanju.

Koncert je u gradu pod Marjanom bio zakazan za subotu, 13. juna.