Tanja Savić hitno otkazala koncert u Splitu

Autor:ATV
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Srpska pjevačica Tanja Savić hitno je otkazala nastup u Splitu.
Kao razlog je navela narušeno zdravstveno stanje.
Pjevačica je svoje obožavaoce o odluci obavijestila putem svog Instagrama te se zahvalila na razumijevanju.
Koncert je u gradu pod Marjanom bio zakazan za subotu, 13. juna.
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