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Tanja Savić hitno otkazala koncert u Splitu

Autor:

ATV
11.06.2026 12:27

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Пјевачица Тања Савић
Foto: Youtube/ screenshot

Srpska pjevačica Tanja Savić hitno je otkazala nastup u Splitu.

Kao razlog je navela narušeno zdravstveno stanje.

Pjevačica je svoje obožavaoce o odluci obavijestila putem svog Instagrama te se zahvalila na razumijevanju.

Koncert je u gradu pod Marjanom bio zakazan za subotu, 13. juna.

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Tagovi :

Tanja Savić

koncert

Split

Pjevačica

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