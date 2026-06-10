"Zatekao sam ih, kao da su sami" Evo gdje su viđeni Jelisaveta i Pavle: Razmjenjivali bliskost

Nekadašnji košarkaš Miloš Teodosić i glumica Jelisaveta Orašanin donijeli su odluku da se razvedu poslije skoro deceniju braka. Ona je ušla u romansu sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Menusrom, o čemu se i te kako priča, a nedavno su viđeni zajedno u jednom lokalu.

- Teu i Jelisavetu nisam vidio mjesecima zajedno, ali sam nju i Pavla zatekao prije neko veče. Sjedili su u jednoj kafeteriji u Njegoševoj, potpuno zbijeni, kao da su sami na svijetu. Nisu se ni trudili da se sakriju, baš naprotiv, izabrali su sto u bašti, tik uz trotoar, gdje prolaznici jasno mogu da ih vide. Djelovali su prisno, razmjenjivali nježnosti i nisu skidali osmjeh s lica - ispričao je izvor

S druge strane, žena koja živi blizu stana u kom su zajedno živjeli Jelisaveta i Miloš otkrila je niz detalja.

- Šta da vam kažem, meni su oni oduvijek djelovali pomalo udaljeno. Kao da među njima nikada nije bilo prave hemije. On je bio povučen i zatvoren, ona rezervisana... Sve je to djelovalo više kao navika nego kao ljubav. Ipak, imaju divnu djecu, zaista lijepo vaspitanu, i kao komšije su uvijek bili korektni. Ali iskreno, mislim da je razvod bio samo pitanje trenutka - kaže ona za "Informer".

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Jelisaveta Orašanin je jedna od najpopularnijih mlađih glumica, čemu svjedoči činjenica da je u srpskoj prestonici osvanuo njen mural.

U ulici Stojana Protića na Vračaru urađen je pomenuti mural sa likom Jelisavete Orašanin.

Cijeli zid je prekrio njen lik, a prolaznici su bili u čudu koliko je sve vjerodostojno odrađeno.

(telegraf)