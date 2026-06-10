Jelisaveta je Tea varala godinama: Komšije šokirale tvrdnjama

Svaki dan isplivavaju novi sočni detalji romanse, a ekipa "Kurira" je bila ispred zgrade na Vračaru gdje je Jelisaveta godinama živjela u stanu sa Milošem Teodosićem. Kako se ranije pisalo, luksuzna nekretnina je nakon razvoda pripala glumici.

Redovno ih sreću

Čim su stigli ispred glumičine zgrade i objasnili im zbog čega su došli, komšije su kao iz topa oplele po glumici i njenom novom dečku.

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"Jelisaveta i Miloš nisu u braku sigurno već dvije godine. Jako smo ih rijetko viđali ovdje zajedno, a on i kad dođe, tu je da bi posjetio djecu. Čudi me da se o ovome nije ranije pisalo. Mi to ovdje znamo vrlo dobro. Jelisaveta živi prilično slobodno. Izlazi stalno, a kući dolazi rano ujutru. Istina je da je u vezi s Mensurom, viđali smo ga ovdje ispred zgrade, kad je dovede iz noćnog provoda", rekla je jedna komšinica i dodala:

"Ljubili su se nasred ulice, a tu u obližnjem kafiću redovno provode vrijeme. Meni je degutantno da se ona zabavlja s toliko mlađim dečkom, djeluje mi kao da mu je starija sestra. Neće to dugo trajati, ali dobro... Kažem vam, ona se ponaša prilično slobodno iako je majka, tako da me ovo ništa ne čudi.

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Ni drugi Jelisavetin susjed nije imao ništa bolje mišljenje o glumici.

"Nemojte me, molim vas, pitati o njoj. Ona je Teu nabijala rogove. Svi znamo da ga je varala godinama! Moja kćerka ju je viđala po klubovima i žurkama na koje odlaze tinejdžeri. Malo je izgubila kompas. Miloš je fin čovjek i dobar sportista, sigurno mu je teško da sad čita ovo o ženi s kojom ima djecu. Duže vrijeme oni nisu bili u najboljim odnosima, ima sigurno dvije godine da se on odselio odavde i pokupio svoje stvari", rekao je i nastavio:

"Videi sam skoro i tog klinca ovdje po kraju kako šetaju, to mi je sve malo bljak. Vidio sam i skoro da je nju dovezao ujutru kući. Ona je u javnosti poznatija po ljubavnom životu nego po ulogama. Ja iskreno ne znam gdje ona glumi, a redovan sam posjetilac pozorišta".

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Inače, u medijima su se u međuvremenu pojavili snimci na kojima se jasno vide Jelisaveta i Pavle u izlasku. Glumci su zajedno igrali u nekoliko navrata zagrljeni, a u jednom trenutku ju je Pavle i poljubio.

Međutim, čini se da njihova bliskost nije novijeg datuma. Na društvenim mrežama postoje fotografije nastale 11. marta 2024. godine, kad su brojne poznate ličnosti slavile rođenje djeteta glumca Miodraga Radonjića.

Na jednoj od fotografija, koju je tada objavio Miloš Petrović Trojpec, nalaze se i Miloš Teodosić i Pavle Mensur, dok je na drugoj zabilježen trenutak u kojem su Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur u prisnom zagrljaju.

Fotografije su izazvale brojne komentare na društvenim mrežama, budući da pokazuju da su glumci bili veoma bliski i mnogo prije nego što je javnost saznala za kraj braka Jelisavete Orašanin i Miloša Teodosića.

Intenzivno druženje

Podsjetimo, glumci su u vezi od marta ove godine, a njihov odnos je iz prijateljskog prerastao u ljubavni nakon što mu se ona žalila da je nesrećna u braku s Milošem.

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Njih dvoje su, prema riječima upućenih, počeli da se intenzivno druže početkom ove godine, ali je u njihovom društvu tada bilo i drugih njihovih kolega i prijatelja. Međutim, do zbližavanja je došlo nakon što su njih dvoje nastavili da se viđaju i nasamo.

Glavni akteri se i dalje nisu javljali na pozive za komentar.