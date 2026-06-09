Doktor osuđen zbog smrti Metjua Perija traži blažu kaznu: Bio sam više diler nego ljekar

Doktor Salvador Plasensija, jedan od ljekara osuđenih u slučaju povezanom sa smrću glumca Metjua Perija, podnio je žalbu na kaznu od 30 mjeseci zatvora, tvrdeći da je njegova uloga u ovom slučaju pogrešno pravno okarakterisana.

U sudskim dokumentima, u koje su američki mediji imali uvid, Plasensija navodi da je d‌jelovao više kao diler droge nego kao ljekar, te da zbog toga ne bi trebalo da bude tretiran kao medicinski radnik koji je zloupotrijebio povjerenje pacijenta.

„Ne osporavam da sam učestvovao u d‌jelu, ali tvrdim da ne treba da budem tretiran kao ljekar koji je zloupotrijebio povjerenje pacijenta, već kao osoba koja je funkcionisala u lancu distribucije droge“, navodi se u žalbi.

Njegovi advokati tvrde da je sud pogrešno primijenio strože odredbe za odmjeravanje kazne, jer je, prema njihovim riječima, preuveličan aspekt zloupotrebe ljekarske pozicije i povjerenja.

U žalbi se takođe navodi da je Plasensija stavljen u nepovoljniji položaj u odnosu na druge optužene u istom slučaju, među kojima su Mark Čavez i Erik Fleming, koji su dobili blaže kazne uprkos sličnim optužbama za distribuciju ketamina, penosi B92.

Plasensija je ranije priznao krivicu po četiri tačke optužnice za distribuciju ketamina i osuđen je na 30 mjeseci zatvora. Tužilaštvo ga tereti da je glumcu Metjuu Periju obezbjeđivao ketamin tokom sedmica koje su prethodile njegovoj smrti.

Prema sudskim spisima, Plasensija je stupio u kontakt sa Perijem 30. septembra 2023. godine.

Nakon što mu je jedan pacijent rekao da poznaje poznatu osobu spremnu da plati veliku sumu za ketamin, Plasensija se sastao sa Perijem i njegovim asistentom Kenetom Ivamasom u njihovoj kući u naselju Pacific Palisades u Los Anđelesu. Potom je kontaktirao prijatelja i kolegu Marka Čaveza, koji je pristao da mu nabavi ketamin.

„Pitam se koliko će ovaj moron platiti“, napisao je Plasensija Čavezu u jednoj od poruka koje su kasnije postale dio sudskog postupka.

Kasnije istog dana vratio se u Perijevu kuću, gd‌je mu je Ivamasa platio 4.500 dolara u gotovini za četiri bočice ketamina. Plasensija je tada Periju dao dvije in‌jekcije i pokazao Ivamasi kako da ih samostalno daje.

Nekoliko dana kasnije, Ivamasa je slao poruke Plasensiji tražeći dodatne količine ketamina, koristeći šifrovani naziv „Dr Pepper“. Prema navodima tužilaštva, Plasensija je dolazio u kuću, davao Periju in‌jekcije i ostavljao dodatne bočice droge.

Dan prije Perijeve smrti poslao je Ivamasi poruku:

„Znam da si rekao da pravite pauzu. Ja sam se snabd‌io.“

Dana 28. oktobra 2023. godine, koristeći špriceve koje je obezbijedio Plasensija, Ivamasa je Periju dao tri in‌jekcije ketamina. Istog dana hitna pomoć je stigla na lice mjesta, a Metju Peri je proglašen mrtvim.

Smrt slavnog glumca, najpoznatijeg po ulozi Čendlera Binga u seriji „Prijatelji“, izazvala je veliku pažnju javnosti i dovela do opsežne istrage o načinu na koji je dolazio do ketamina u mjesecima prije smrti.