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Fileri iz podočnjaka joj pali do pola lica, manekenka prošla kroz dramu

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ATV
09.06.2026 17:39

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Sofija Milošević manekenka žena fudbalera
Foto: Instagram/Sofija Milošević

Manekenka Sofija Milošević govorila je više puta da ulaže u svoj fizički izgled, što je i vidljivo.

Međutim, jednom prilikom Sofija je odlučila na korekciju podočnjaka, a nakon posjete ljekaru i dogovora, intervencija je započeta. Ipak, doktor je, navodno, napravio grešku i stavio joj previše filera.

Manekenka je nedavno govorila o detaljima ove neprijatne situacije.

"Požalila sam se doktoru na podočnjake i zamolila ga da mi nešto uradi povodom toga. On je meni stavio previše filera. Spustili su se do pola lica, ali ja tada nisam znala šta se desilo. Gostovala sam i po emisijama, izgledala sam kao da su me pčele izujedale, bila sam očajna. Konsultirala sam dermatologe, niko nije znao u čemu je problem. Na kraju sam pomislila možda loše starim i počela sam to da prihvatam", otkrila je Sofija u podkastu "Sigurno mjesto".

Prema njenim riječima, uzrok problema otkrila je tek kada je otišla kod drugog doktora da uradi "PRP" tretman.

"On me je pitao šta mi se desilo s licem. Bio je ubijeđen da sam radila jagodice. Kada sam mu ispričala da sam stavljala filere zbog podočnjaka, odmah je shvatio šta se desilo. Pogledao je i rekao da se filer skroz spustio. Morala sam sve to da istopim. Nije bilo bolno, ali sam se kući vratila sa svojim oblikom lica. Tako da filere više nikada neću raditi. Kad dođe vrijeme uradiću fejslifting", rekla je tada Sofija.

Manekenka je govorila i o njezi kože i priznala da nije rob svakodnevnog "mazanja".

"Da se ljudi ne zgroze, ja se mažem samo četiri puta nedjeljno, tri puta nedjeljno me mrzi i samo skinem šminku, umijem se i legnem da spavam. Bez kreme i ne opterećujem se. Nekad treba da pustiš kožu samo da diše", istakla je Sofija i dodala da je 80 odsto njege zdrava ishrana, koju ona praktikuje, piše Avaz

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Tagovi :

Sofija Milošević

manekenka

Estetske korekcije

fizički izgled

pokazala izvajano tijelo

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