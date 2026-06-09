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Jelisaveta i Pavle uživaju u ljubavnoj romansi: ''Ona je odlijepila za njim''

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ATV
09.06.2026 14:29

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Јелисавета и Павле уживају у љубавној романси: ''Она је одлијепила за њим''

Glumica Jelisaveta Orašanin i njen kolega Pavle Mensur trenutno su tema brojnih medija zbog svoje romanse.

Kako se navodi, oni više ne žele da se kriju od očiju javnosti, već otvoreno pokazuju koliko uživaju u svojoj ljubavi i zajedničkim trenucima.

Jelisaveta i Pavle navodno već idu na zajednička putovanja i ne mare šta ljudi pričaju o njima.

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- Pavle i Jelisaveta su dosta vremena provodili u zajedničkim krugovima. Tako su se i upoznali, preko prijatelja. Druže se sa istim ljudima i vole iste stvari. Nekoliko puta su već išli i na zajednička putovanja. Nisu se puno otimali kada su shvatili da među njima ima emocija, već su se brzo prepustili jedno drugom - priča izvor i dodaje:

- Ona je odlijepila za njim, a njemu je ona izazovna bila u svakom pogledu. Ni jedan, ni drugi ne mare šta pričaju ljudi, uživaju u svakom trenutku, ljube se i grle gde stignu - rekao je izvor.

(Informer)

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Jelisaveta Orašanin

Razvod Jelisaveta i Teodosić

Pavle Mensur

estrada

glumica

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