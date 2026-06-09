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MC Stojan pao sa bine: "Dobro je, živ sam"

Autor:

ATV
09.06.2026 10:35

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МЦ Стојан пао са бине током наступа у Хрватској.
Foto: Printscreen

Srpski pjevač Marko Stojković (43), poznatiji kao MC Stojan, doživio je nezgodu tokom nastupa u Medulinu u Hrvatskoj, gd‌je je nastupao na otvaranju jednog kluba.

Naime, tokom nastupa izgubio je ravnotežu i pao sa pozornice. Snimci pada ubrzo su preplavili društvene mreže, a pjevač ih je potom podijelio i na svojim profilima, prikazujući pad iz više uglova, prenosi Indeks.

Posjetioci iz prvih redova odmah su mu priskočili u pomoć, a pjevač se ubrzo podigao na noge i nastavio nastup. Kako bi umirio zabrinute fanove, nakon pada kratko je poručio:

"Dobro je, živ sam."

@mcstojan_14 Nije važno koliko puta padneš, već koliko puta ustaneš 😂 #foryou #fyp #foryoupage ♬ original sound - MC Stojan

Nedugo nakon incidenta oglasio se i na društvenim mrežama te cijelu situaciju prokomentarisao motivacionom porukom koja je izazvala brojne reakcije pratilaca.

Inače, u junu prošle godine MC Stojan je priveden na graničnom prelazu Bajakovo. Bio je to njegov treći susret s hrvatskom policijom - prvi put je priveden u Makarskoj 2017. godine zbog učestvovanja u tuči, a ponovo na Bajakovu u aprilu 2024.

Prema policijskom izvještaju, pjevač je u junskom slučaju priveden zbog prekoračenja brzine, što je utvrđeno nadzornom kamerom. Nakon provjere, pušten je na izlazu iz Hrvatske.

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Tagovi :

MC Stojan

Pjevač

nezgoda

nastup

Hrvatska

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