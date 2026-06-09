U Austriji otkriven novi virus: Evo kako se prenosi

Istraživači sa Medicinskog univerziteta u Beču prvi put su u Austriji otkrili virus Alongšan kojeg prenose krpelji.

Studija takođe pokazuje da se čini da se patogen u srednjoj Evropi nastanio pre najmanje 20 godina. Prema riječima stručnjaka, trenutno nema razloga za paniku, ali su potrebna dalja istraživanja.

Istraživački tim pregledao je približno 3000 krpelja prikupljenih u Austriji 2024. godine. Pored toga, analizirano je oko 2000 starijih uzoraka iz arhive od 2005. do 2018. godine. Takođe je procijenjeno približno 2000 uzoraka krvi pacijenata. Istraživanja su sprovedena molekularno-biološkim i serološkim metodama.

Rezultati su pokazali da virus Alongšan (ALSV) očigledno cirkuliše među domaćim krpeljima najmanje 20 godina.

"Rezultati pokazuju široku geografsku rasprostranjenost u Austriji, sa dokazima u Beču, Gornjoj Austriji, Donjoj Austriji, Štajerskoj i Forarlbergu", kaže Judit Aberle, profesorka virusne imunologije u Centru za virusologiju Medicinskog univerziteta u Beču i rukovodilac studije.

Iako virus nije mogao biti otkriven ni u jednom od pregledanih uzoraka pacijenata, visoki nivoi ALSV-specifičnih antitela pronađeni su kod dve osobe.

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"To pokazuje da su se infekcije već dogodile, čak i ako su naizgled retke", rekla je Aberle, piše Kronen Cajtung.

Virusne bolesti koje prenose krpelji u porastu su širom sveta i smatraju se sve većim zdravstvenim rizikom. Poznati patogeni poput virusa krpeljnog encefalitisa i virusa krimsko-kongoanske hemoragijske groznice izazivaju desetine hiljada infekcija širom svijeta svake godine.

Posljednjih godina otkriveno je i nekoliko novih virusa koje prenose krpelji, uključujući pomenuti virus Alongšan, koji je prvi put otkriven u Kini 2017. godine.

Dokazi o virusu pronađeni su u nekoliko evropskih zemalja, uključujući Njemačku, Finsku, Francusku i Švajcarsku, a sada i u Austriji.

Međutim, ostaje nejasno koliko su virusne varijante koje cirkulišu Evropom zapravo opasne za ljude. Iako je varijanta opisana u Kini povezana sa groznicom, trenutno nema jasnih dokaza o bolesti izazvanoj evropskim sojevima, prema riječima istraživača.

Dalja opsežna istraživanja sada bi trebalo da razjasne koliko je virus rasprostranjen i kakve su njegove zdravstvene implikacije. S obzirom na njegovu kontinuiranu cirkulaciju u lokalnim populacijama krpelja, stručnjaci preporučuju da se virus Alongšan ubuduće pažljivije prati i uzima u obzir prilikom dijagnoze ujeda krpelja, prenosi B92.