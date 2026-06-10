"Nemam čega da se plašim": Zorana Mićanović progovorila o eksplicitnim slikama

Ona je otkrila i da je nedavno doživjela neprijatnost zbog njenih nagih fotografija koje je napravila vještačka inteligencija.

"Prijatelj mi je poslao link profila gd‌je nema koga nema od javnih ličnosti. To su naše fotografije koje već postoje na Instagramu, ali su samo napravili da ispadne da smo gole", rekla je.

"Meni to ne bi moglo da se desi jer ja ne šaljem fotografije. Nemam čega da se plašim kad znam da to nisam uradila, da me ucjenjuju za neku budalaštinu", rekla je ona.

Nije spremna za udaju

Zorana je govorila o ljubavnom životu i rekla da i dalje nije spremna da uda.

"Još uvijek neću da se udajem, ne treba mi to. Nisam još spremna za te stvari. Za ozbiljnu vezu sam uvijek. Pokušavam da sakrijem i kada mi je teško u životu, smatram da moramo biti profesionalci u svom poslu. Možda meni sada nije do pjevanja i do spremanja, ali to mora da se sakrije. Uglavnom jesam pozitivna i energična osoba", rekla je ona, a na pitanje da li bi mogla da se uda za kolegu bila je izričita.

"Nikad ne reci nikad, najbitnije je da se poštujemo i razumijemo u svemu tome", rekla je dodajući da joj nije bitna profesija, već da je dečko sa kojim je vrijedan.

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"Nije mi problem, važno mi je da je momak ambiciozan. Ne tražim kuće, vile i stanove. Ja zaista zarađujem i previše. Smatram da su duša i ponašanje dovoljni. Sve i da ne radi, bitno je da je vrijedan i ambiciozan, ja ću mu naći posao. Mi pjevačice smo u jednu ruku proklete žene, nemamo toliko sreće u ljubavi. Ko će nas da istrpi, da se nosi sa naslovima, muškarcima i porukama koje nam šalju. Treba imati snage da izdržiš sve to. Nije to lako", dodala je ona.

Pjevačica je istakla da roditelji znaju njene momke i da se najviše plaši očeve reakcije.

"Uglavnom mama i tata sve znaju. Tate se najviše bojim jer on traži mane “Ima kriv nos, ne valja mu noga ili ruka”. Za očeve su njihove princeze najsavršenije. Mama uvijek podržava i kaže: Ako je i tebi dobro, dobro je i meni", rekla je ona, prenosi Kurir.