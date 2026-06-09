Mina i ne sluti šta joj Kasper radi iza leđa: Isplivalo na Instagramu šta stvarno misli o njoj

Pjevačica Mina Kostić hospitalizovana je i već danima se nalazi u ustanovi "Laza Lazarević" zbog lošeg zdravstvenog stanja. Njena situacija izazvala je veliku zabrinutost među njenim kolegama i prijateljima, dok je njen vjerenik, Mane Ćuruvija Kasper, hitno doputovao iz Amerike, gd‌je živi, kako bi bio uz nju.

Kasper često posjećuje Minu na od‌jeljenju psihijatrije, ali izbjegava razgovor s okupljenim novinarima, kojima je jučer samo kratko otkrio da se Mina osjeća odlično.

Međutim, ono što sam osjeća obično podijeli sa javnošću putem društvenih mreža. Tako je podijelio i posebnu sliku napravljenu uz pomoć vještačke inteligencije. Na ilustraciji je prikazan Minin lik, a Kasper je u objavi uz emotikon srca cijelom svijetu poručio:

"Moj ponos"

Kasper i Mina

Podsjetimo, Kasper je takođe putem društvene mreže otkrio šta mu je prioritet, dok je Mina u bolnici.

"Pošto se plasiraju razne neistine, dužan sam da vas obavijestim o pravoj i jedinoj istini. Mina je dugo godina unazad nosila teret raznih nepravdi koje je nosila sama na svojim malim leđima. Sve to je dovelo do velike iscrpljenosti i umora. Sve što joj se desilo je sada iza nje. Svakom od nas prije ili kasnije može da se desi slično. Živimo svi u vremenima punim stresa i nepravdi na svakom koraku. Bio sam jako zabrinut zbog svega što se desilo. Da sam se vodio svime što je pisano, vjerojatno ne bih preživio ni sam sve što se piše. Vid‌jeli smo se, i sve što ću reći je da u sebi imam veliku smirenost, jer moja Mina je dobro i nije onako kako se predstavljalo kroz medije. Nije ni blizu", napisao je on tad.

Scena Kasper konačno progovorio: Otkrio sve o stanju Mine Kostić

Kasper progovorio o Mininom problemu: "Ovo je privatna stvar, bio sam veoma zabrinut"

Kasper je tada isticao da neće davati ni izjave pripadnicima sedme sile, iako im se juče kratko obratio.

"Mina je uvijek bila otvorena i dostupna da priča otvoreno o svom životu cijeloj javnosti. Ova situacija je nešto što je samo stvar Mine i njene porodice. Od mene ne očekujte bilo kakve izjave. Nećete ih dobiti. Ja sam sada za medije samo slika bez tona. Mina je moj ton. Kada uskoro budemo jedno pored drugog, tada ćete imati sliku i ton. Do tada, poštujte privatnost Mine i njene porodice i svih nas koji smo sastavni i neraskidivi dio njenog života. Ovo je privatna stvar i tako će ostati. Hvala unaprijed na razumijevanju i poštovanju privatnosti", zaključio je Kasper u obraćanju na Instagramu, prenosi Avaz