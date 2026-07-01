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Muškarac iz Srbije se utopio u Grčkoj: Izvučen iz mora na Halkidikiju

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 17:26

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Грчка плажа, море
Foto: Pexels

U moru na Halkidikiju se utopio muškarac (65) iz Srbije, čiji identitet nije naveden.

Prema navodima nadležnih službi, Lučka uprava Nea Mudanja jutros je obaviještena da je srpski državljanin pronađen bez svijesti u moru u oblasti Glarokavos, u blizini Pefkohorija.

"Na lice mjesta ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći koja je 65-godišnjeg muškarca prevezla u Dom zdravlja Kasandra. Ljekari su, međutim, mogli samo da konstatuju smrt", navode.

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Istragu vodi Drugo odjeljenje Lučke uprave Nea Mudanja pri Centralnoj lučkoj upravi Soluna.

Po nalogu nadležnih organa biće obavljena obdukcija i sudsko-medicinska obdukciono-autopsijska analiza u Službi sudske medicine u Solunu, koja bi trebalo da utvrdi tačan uzrok smrti. Za sada nisu saopšteni dodatni detalji o okolnostima ovog slučaja.

(Telegraf.rs)

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