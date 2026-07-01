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Od vrućine preminulo više od 1.000 osoba u ovoj evropskoj zemlji

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 16:59

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Од врућине преминуло више од 1.000 особа у овој европској земљи
Foto: Tanjug / AP / Antonio Calanni

Strašne brojke dolaze iz Španije! Prema podacima Ministarstva zdravlja te zemlje usljed velikih vrućina preminulo čak 1.029 ljudi. Na udaru su najviše bili građani sa hroničnim bolestima.

"Meteorološka agencija AEMET je saopštila da su prosječne temperature prošlog mjeseca bile za 3,2 stepena više od normalnih, što ga čini drugim najtoplijim junom u istoriji mjerenja, poslije juna 2025. godine", prenosi Rojters.

Da situacija bude nevjerovatnija, 23. juna je čak 35,7 miliona ljudi bilo izloženo zdravstvenim rizicima zbog vrućine, dok se njih čak 38 odsto suočilo za visokim rizikom,

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Na vrhuncu toplotnog talasa, 23. juna je meteorološka agencija AEMET.

(Telegraf.rs)

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Španija

vrućina

toplotni talas

preminuli od vrućine

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