Pooštrene kazne za vozače: Evo šta vas čeka u Grčkoj

Grčka je i ove godine izmijenili su neke članove Zakona o bezbjednosti saobraćaja (ZOBS) kojima se, između ostalog, pooštravaju kazne u toj zemlji.

Kolike su kazne za prekoračenje brzine u Grčkoj?

Kada vozite kroz gradiće uz obalu dobro otvorite oči na znakove sa ograničenjem brzine, jer vas nepažnja može koštati 150 evra, koliko iznosi kazna za prekoračenje od 20 km/h. Ako pak pretjerate brzinu za 30 do 50 km/h to će vas koštati 350 evra, ali i zabranu vožnje od 20 dana. Zato da ne biste ostali zakucani u mjestu boravka ili imali problem sa povratkom kući, jer nema drugih vozača, oprezno sa papučicom gasa.

Druga novina je da sada morate imati kutiju prve pomoći koja je u roku označenom na pakovanju i koja mora ispunjavati standard DIN 13164:2022 ili ekvivalentni ISO standard uz obaveznu oznaku CE. Kazna za neadekvatnu auto-apoteku je 30 evra. Ostali propisi sa kojima ljudi imaju problem su uglavnom ostali isti.

Gd‌je parkiranje može dovesti do oduzimanja tablica?

Takođe, vozači treba da paze gd‌je vozilo parkiraju jer kod Grka ne prolazi ona naša radnja i misli: Ma parkiraću tu, neće mene jer je sezona.

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Naime, ovakvi prekršaji dolaze pod udar sankcija, tako da osim kazne možete ostati i bez tablica, što su najbolje osjetili pojedini vozači na Halkidikiju. Ako se to dogodi, kazna od 80 evra je najmanji problem, osim ako nije vikend pa nemate gd‌je da je platite. Po tablice morate u najbližu policijsku stanicu, ali ćete ih dobiti tek kada pokažete dokaz o plaćenoj globi, mada ne uvijek odmah. Naime propisi kažu da ih policija može zadržati do 20 dana, mada u praksi ih obično vrate odmah, piše Auto moto revija.

Na koje prekršaje grčka policija posebno obraća pažnju?

Policija u Grčkoj su posebno osjetljivi na upotrebu mobilnog telefona tokom vožnje (bez hendsfrija), nekorišćenje sigurnosnog pojasa ili vožnju skutera bez zaštitne kacige. D‌jeca do pet godina starosti se moraju prevoziti u specijalnom sjedištu, a svi niži od 135 cm moraju koristiti specijalni dodatak (buster) koji omogućava upotrebu sigurnosnog pojasa. Novčane kazne morate platiti, jer postoji elektronski sistem evidencije plaćanja kazni, pa oni koji ne izmire obavezu mogu biti zadržani na granici prilikom izlaska – sve dok se dug ne izmiri. Zanimljivo je da u Grčkoj dnevna svjetla nisu obavezna, osim u slučaju smanjene vidljivosti.

Kolike su kazne za najčešće saobraćajne prekršaje?

Kazne za pojedine saobraćajne prekršaje u Grčkoj

- Nekorišćenje sigurnosnog pojasa 350 evra

- Telefoniranje bez hendsfri uređaja 100 evra

- Prevoz d‌jece van posebnog sjedišta 350 evra

- Prekoračenje brzine u naselju od 20 km/h 150 evra

- Prolazak kroz crveno svjetlo do 700 evra

- Preticanje preko pune linije do 700 evra

- Vožnja pod dejstvom alkohola 100–1.200 evra

- Nepropisno parkiranje 40–80 evra