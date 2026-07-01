Bombaški napad u Solunu, petoro ranjeno

Najmanje pet osoba je ranjeno u jednom od tri napada zapaljivim bombama usmjerena na rezidencije članova vladajuće konzervativne grčke stranke Nova demokratija, saopštile su vlasti.

Napadi su se dogodili jutros između 4.00 i 4.45 časova kod stambenih zgrada u Solunu, na sjeveru Grčke. Napadači su koristili eksplozivne naprave koje su napravili od kanistera sa gasom.

Iz policije je saopšteno da je svih pet lica ranjeno u posljednjem od tri napada, gd‌je su zapaljeni automobili i motocikli, te da je jedna osoba u kritičnom stanju.

Jedan od automobila je, navodno, bio u vlasništvu poslaničkog kandidata stranke Nova demokratija, koja je zadobila opekotine, a njena majka je hospitalizovana na intenzivnoj njezi sa opekotinama.

Policija je saopštila da je troje drugih stanovnika stambene zgrade hospitalizovano zbog udisanja dima.

Sekretar političkog komiteta stranke Konstantinos Kiranakis rekao je da se radi o terorističkim napadima na domove članova Nove demokratije čiji je cilj bio da se ubiju ljudi.

Napadi grčkih militantnih grupa na simbole moći ili imovinu političara, policije ili drugih autoriteta su relativno česti. Većina uzrokuje materijalnu štetu, ali nema žrtava, prenosi Srna