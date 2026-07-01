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Automobil sletio sa auto-puta: Među povrijeđenima i dvoje djece

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 16:13

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Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Danas oko 15 časova na auto-putu u blizi Kolara dogodila se teška saobraćajna nesreće u kojoj su povrijeđene četiri osobe, među kojima i dvoje djece.

Prema prvim informacijama, nezgoda se dogodila kada je putnički automobil, iz za sada neutvrđenih razloga, sletio sa kolovoza i završio van puta.

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U udesu su povrijeđene četiri osobe, oba roditelja i dvoje djece, a kako se saznaje u pitanju je porodica iz Turske.

Na lice mjesta odmah su upućene ekipe Hitne pomoći, policije i drugih nadležnih službi, koje su zbrinule povrijeđene i obezbijedile mjesto nezgode. Povrijeđeni roditelji i dvoje djece su prevezeni u bolnicu u Smederevu.

Prema prvim informacijama, svi povrijeđeni su svjesni i nalaze se van životne opasnosti.

Na snimcima sa mjesta nezgode koje je objavila Instagram stranica 192.rs, može se vidjeti da je automobil nakon silijetanja završio van kolovoza, a stepen oštećenja vozila ukazuje na silinu udara.

Zbog uviđaja i uklanjanja vozila sa puta mogući su povremeni zastoji i usporeno odvijanje saobraćaja na auto-putu u smjeru ka Nišu.

Uzrok nezgode za sada nije poznat, a okolnosti pod kojima je do nje došlo biće utvrđene nakon istrage koju sprovode nadležni organi.

(Telegraf.rs)

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Saobraćajna nesreća

povrijeđeni

uviđaj

Policija

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