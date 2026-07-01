Spasavanje Mladena Ivanića kao spomenika kulture PSS-a

Lider PSS-a Draško Stanivuković i dalje mora da brani počasnog predsjednika PDP-a Mladena Ivanića. Iz tih razloga odlučno je napao Željku Cvijanović da bi prikrio propust Mladena Ivanića iz 2016. godine i dogovoru sa Bakirom Izetbegovićem oko Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.

Te godine kada su u Predsjedništvu BiH sjedili PDP-ov Mladen Ivanić, HDZ-ov Dragan Čović i SDA-ov Bakir Izetbegović usvojena je odluka na prijedlog Izetbegovića da se imenovanja u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika vrše konsenzusom u Predsjedništvu, ali sa oročenjem od godinu dana.

Izetbegović je na taj način htio da izbjegne mogućnost da Bošnjak u Predsjedništvu BiH bude preglasan, a to mu je omogućio PDP-ov Mladen Ivanić, ali samo na godinu dana. Osnovni problem je bio što je donesena odluka sa rokom važenja, odnosno, što je Izetbegović na taj način kupovao vrijeme do promjene odnosa snaga u Predsjedništvu.

Sada kada u Predsjedništvu BiH sjedi DF-ov Željko Komšić, nije ugrožena pozicija bošnjačkog člana da bude preglasan, nego pozicija srpskog člana Predsjedništva BiH.

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Lider PSS-a Draško Stanivuković, zanemarujući ograničenje na godinu dana kojim je Ivanić spasio Izetbegovića, optužuje SNSD i Željku Cvijanović zbog odluke koja je usvojena njenim preglasavanjem.

"U samoj ovoj odluci u članu 8. i 9. Komisija prima i odlučuje o zahtjevu za proglašenjem neke imovine nacionalnim spomenikom zbog njenog kulturnog, vjerskog i etničkog značaja. Objekti koji se mogu proglasiti nacionalnim spomenikom su pokretna i nepokretna imovina od velikog značaja. Ovim što je uradio srpski član Predsjedništva, dajem primjer već nacionalni spomenici koji su neupitni, sada dođe čovjek iz Kenije koji pojma nema o nama i zajedno sa Italijanom i Bošnjakom kaže to nisu nacionalni, mi ćemo proglasiti mjestu u FBiH gdje su Srbi pobijeni kao nacionalni", kaže Stanivuković i osvrće se na odluku donesenu 2016. godine.

"Najbolje ljudima da pokažemo o banalnosti, i pitamo Željku Cvijanović i SNSD, evo iz doba Mladena Ivanića iz 2016. godine gdje kaže ne može bez Srba ništa, a ovdje kaže može. Kod Ivanića kaže nema stranaca, a ovdje kaže imaju dva stranca. Koga folirate", rekao je Stanivuković.

Minić: Neznalica i manipulator

Kada vječni i nedovršeni student Draško Stanivuković pokušava da se bavi ozbiljnim temama to obično ispadne tragikomično, istakao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Stanivuković je još jednom pokazao da je neznalica i manipulator. Ponovo pravi predstave i performanse, bez bilo kakvog razumijevanja teme. Kao prvo, on hvali Ivanića i odluku Predsjedništva iz 2016, a ne vidi da je ona oročena na godinu dana. Pitanje za njega je… zašto je Ivanić vremenski ograničio odluku i produžio ovaj problem, s obzirom da je tada imao povoljniji odnos snaga iz FBiH u Predsjedništvu, nego što je danas, naglasio je Minić.

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Minić je poručio da je sramota što neko ko se grlio sa Kristijanom Šmitom po Banjaluci daje sebi za pravo da za nepostojeću izdaju optužuje srpskog člana Predsjedništva.

"Suština je da Narodna skupština zahvaljujući vetu gospođe Cvijanović ima priliku da sruši sve višemjesečne manipulacije u Predsjedništvu BiH u vezi Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH", dodao je Minić.

Minić je na svom Iks nalogu naveo da je mnogo razlika između Željke Cvijanović i Draška Stanivukovića, od obrazovanja do ozbiljnosti, ali je jedna ključna, piše RTRS.

"Dok Cvijanović proces odlučivanja prebacuje sa institucija BiH na institucije Republike Srpske, u ovom slučaju NSRS, Stanivuković sa Bakirom Izetbegovićem potpisuje deklaracije u kojima se zagovara jačanja institucija BiH. I to su činjenice koje ne mogu da budu zamagljene jeftinim populizmom i još jeftinijim performansima", zaključio je Minić.