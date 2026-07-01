U Hrvatskoj oluja napravila haos: Jedrilica se nasukala, izvedene akcije spasavanja

Sinoć je područje Splita pogodilo snažno nevrijeme koje je izazvalo nekoliko pomorskih incidenata.

Kapetanija luke Split i Nacionalni centar za koordinaciju pomorske potrage i spasavanja (MRCC Rijeka) koordinirali su nekoliko spasilačkih operacija, a u svim slučajevima nije bilo smrtnih slučajeva ni povrijeđenih.

Scena Milica Pavlović objavila ''konkurs za momka'': Pronađi me, potrudi se..

Ministarstvo mora, saobraćaja i infrastrukture u Hrvatskoj izvjestilo je da su mnogi incidenti riješeni samostalnim angažovanjem posada ili uz komercijalnu pomoć, dok su službenici Lučke kapetanije, uprkos veoma lošem vremenu, izvršili i hitni medicinski transport pacijenta sa Šolte.

Brod je izgubio sidro i skoro se nasukao

Prva ozbiljnija intervencija zabilježena je u 22:37, kada je MRCC Rijeka primio poziv u pomoć sa broda domaće čarter kompanije usidrenog u uvali Duboka Vela na Paklenim ostrvima.

Na brodu je bilo devet osoba. Kapetan je javio da su zbog oluje izgubili dva sidra i da je jedan motor otkazao, dok drugi nije ispravno radio, zbog čega je postojao rizik od nasukavanja.

Društvo Brčko proglasilo 4. i 11. jul za Dane žalosti

Nakon procjene, utvrđeno je da nema neposredne opasnosti po život, pa je, u dogovoru sa vlasnikom i kapetanom plovila, organizovana komercijalna pomoć. Brod je potom bezbjedno usidren.

Crvena baklja otkriva nasukanu jedrilicu

Manje od sat vremena kasnije, u 23:35, MRCC Rijeka je primio prijavu od očevica koji je vidio crvenu baklju i nasukanu jedrilicu na stijenama u arhipelagu Pakleni otoci.

Na jedrilici domaće čarter kompanije nalazilo se 11 ljudi. Niko nije povrijeđen, a službenici Lučke kapetanije Hvar uspostavili su kontakt sa kapetanom plovila i dali mu uputstva dok nije stigao spasilački čamac.

U 00:33 svi članovi posade su uspješno evakuisani i prevezeni na Hvar, gdje im je obezbijeđen privremeni smještaj.

Svijet Pooštrene kazne za vozače: Evo šta vas čeka u Grčkoj

Istraga o uzrocima nesreća

Lučka kapetanija Splita će istražiti uzroke ovih i drugih pomorskih nesreća koje su se dogodile tokom oluje u splitskom akvatorijumu.

(Indeks.hr)