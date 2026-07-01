Logo

U Hrvatskoj oluja napravila haos: Jedrilica se nasukala, izvedene akcije spasavanja

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 15:52

Komentari:

0
Бура невријеме
Foto: Pexels/Matt Hardy

Sinoć je područje Splita pogodilo snažno nevrijeme koje je izazvalo nekoliko pomorskih incidenata.

Kapetanija luke Split i Nacionalni centar za koordinaciju pomorske potrage i spasavanja (MRCC Rijeka) koordinirali su nekoliko spasilačkih operacija, a u svim slučajevima nije bilo smrtnih slučajeva ni povrijeđenih.

Милица Павловић

Scena

Milica Pavlović objavila ''konkurs za momka'': Pronađi me, potrudi se..

Ministarstvo mora, saobraćaja i infrastrukture u Hrvatskoj izvjestilo je da su mnogi incidenti riješeni samostalnim angažovanjem posada ili uz komercijalnu pomoć, dok su službenici Lučke kapetanije, uprkos veoma lošem vremenu, izvršili i hitni medicinski transport pacijenta sa Šolte.

Brod je izgubio sidro i skoro se nasukao

Prva ozbiljnija intervencija zabilježena je u 22:37, kada je MRCC Rijeka primio poziv u pomoć sa broda domaće čarter kompanije usidrenog u uvali Duboka Vela na Paklenim ostrvima.

Na brodu je bilo devet osoba. Kapetan je javio da su zbog oluje izgubili dva sidra i da je jedan motor otkazao, dok drugi nije ispravno radio, zbog čega je postojao rizik od nasukavanja.

Brcko YT

Društvo

Brčko proglasilo 4. i 11. jul za Dane žalosti

Nakon procjene, utvrđeno je da nema neposredne opasnosti po život, pa je, u dogovoru sa vlasnikom i kapetanom plovila, organizovana komercijalna pomoć. Brod je potom bezbjedno usidren.

Crvena baklja otkriva nasukanu jedrilicu

Manje od sat vremena kasnije, u 23:35, MRCC Rijeka je primio prijavu od očevica koji je vidio crvenu baklju i nasukanu jedrilicu na stijenama u arhipelagu Pakleni otoci.

Na jedrilici domaće čarter kompanije nalazilo se 11 ljudi. Niko nije povrijeđen, a službenici Lučke kapetanije Hvar uspostavili su kontakt sa kapetanom plovila i dali mu uputstva dok nije stigao spasilački čamac.

U 00:33 svi članovi posade su uspješno evakuisani i prevezeni na Hvar, gdje im je obezbijeđen privremeni smještaj.

возач

Svijet

Pooštrene kazne za vozače: Evo šta vas čeka u Grčkoj

Istraga o uzrocima nesreća

Lučka kapetanija Splita će istražiti uzroke ovih i drugih pomorskih nesreća koje su se dogodile tokom oluje u splitskom akvatorijumu.

(Indeks.hr)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Hrvatska

nevrijeme

Oluja

More

Komentari (0)

Pročitajte više

Мајкрсофт

Nauka i tehnologija

Majkrosoft sprema novi talas otpuštanja

3 h

0
Жена поставила базен на улицу

Region

Žena postavila bazen na ulicu jer nije imala mjesta u dvorištu, slučaj završio kod policije

3 h

0
пожар на броду

Zanimljivosti

Domišljatost spriječila tragediju

3 h

0
Ћеранић о провокацијама заставама РБиХ: Полиција поступа по пријавама грађана

Republika Srpska

Ćeranić o provokacijama zastavama RBiH: Policija postupa po prijavama građana

3 h

0

Više iz rubrike

Жена поставила базен на улицу

Region

Žena postavila bazen na ulicu jer nije imala mjesta u dvorištu, slučaj završio kod policije

3 h

0
Вентилатор жена врућина високе температуре расхлађивање

Region

Vrućina ne pita: Umjesto lepeze ventilator

8 h

0
Млади фудбалер погинуо у несрећи: Клубови се опраштају од Богдана

Region

Mladi fudbaler poginuo u nesreći: Klubovi se opraštaju od Bogdana

10 h

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Region

Vatra stavljena pod kotrolu: U gašenju požara učestvovalo 150 vatrogasaca

18 h

0

  • Najnovije

17

47

Kako pravilno zaliti biljke tokom velikih vrućina?

17

46

Drama u grčkom ljetovalištu! Ognjen se izgubio u Paraliji, hitno upućen apel

17

34

Srbin pucao sa balkona, njemačka policija hitno opkolila zgradu

17

30

Ambasada Rusije u BiH: Mjesto visokog predstavnika je upražnjeno nakon Incka

17

28

Lalović: Stanivuković ne može da sakrije nervozu - mentor sa kojim se grlio napušta BiH

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima