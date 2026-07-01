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Mladi fudbaler poginuo u nesreći: Klubovi se opraštaju od Bogdana

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 07:17

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Млади фудбалер погинуо у несрећи: Клубови се опраштају од Богдана
Foto: Facebook/NK Dugopolje

Dvadesetogodišnji fudbaler Ante Bogdan poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju oko 15.30 časova na dionici državnog puta broj 8, u predjelu Veliki Prženac, u opštini Karlobag.

Bogdan je upravljao motociklom splitskih registarskih oznaka iz smjera Zadra prema Karlobagu. Zbog neprilagođene brzine izgubio je kontrolu nad motociklom, udario u rubni kamen, a potom i u kameni usjek.

Usljed zadobijenih povreda preminuo je na mjestu nesreće.

Klubovi se opraštaju od njega

Bogdan je prošle sezone igrao za DOŠK iz Drniša, a u sezoni 2024/2025. za NK Omiš. U mlađim kategorijama nastupao je za Dugopolje, Split, Adriatik i Omladinac.

„Porodici iskreno saučešće. Počivao u miru Božjem, Ante“, napisali su iz drniškog DOŠK-a.

„S velikom tugom i nevjericom primili smo vijest o preranom odlasku našeg bivšeg igrača Ante Bogdana. Ante je nosio naš dres u sezoni 2024/2025, a njegov prerani odlazak duboko nas je potresao. U ovim teškim trenucima izražavamo iskreno i duboko saučešće njegovoj porodici, prijateljima i svima koji su ga poznavali. Počivaj u miru, Ante. Pokoj ti vječni“, poručili su iz NK Omiša.

„S velikom tugom primili smo vijest o tragičnoj smrti našeg bivšeg igrača Ante Bogdana. U ime NK Dugopolja izražavamo iskreno i duboko saučešće porodici Bogdan, rodbini, prijateljima i svima koji su ga poznavali. Ante je bio dio naše fudbalske porodice i zauvijek će ostati u našim sjećanjima. Počivao u miru Božjem“, naveli su iz Dugopolja.

(Indeks)

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

Hrvatska

Ante Bogdan

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