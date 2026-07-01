Počinje julski upisni rok u Srpskoj

Autor:ATV redakcija
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U julskom upisnom roku učenici mogu izvršiti prijavu na 1.935 upražnjenih mjesta.
Prijava učenika za upis u prvi razred srednjih škola u julskom upisnom roku počinje sutra, 1.7.2026. godine i traje do 3.7.2026. godine. Iz ministarstva pozivaju sve učenike koji se nisu upisali u junskom upisnom roku da najkasnije do petka, 3. jula 2026. godine, izvrše elektronsku prijavu putem portala eUpis.
Učenici se u drugom upisnom roku mogu upisati u zanimanja koja su dostupna na platformi E upis. Prijava kandidata vrši se elektronskim putem posredstvom platforme eUpis, dostupne na adresi: https://eupis.skolers.org/.
Detaljna uputstva o načinu prijave dostupna su u video-spotu „eUpis u prvi razred srednje škole“, koji je dostupan na linku
Liste rangiranih kandidata (preliminarne rang-liste) biće objavljene u četvrtak, 09.07.2026. godine, na oglasnim tablama škola i oglasnoj tabli informacionog sistema Ministarstva, dok će konačne rang-liste biti objavljene u petak, 17.07.2026. godine, na uvid kandidatima na oglasnim tablama škola i oglasnoj tabli informacionog sistema Ministarstva.
Prilikom upisa u prvi razred srednje škole učenik može konkurisati za najviše pet zanimanja, smjerova ili odsjeka, u najviše dvije škole. U drugom upisnom roku mogu se prijaviti samo učenici koji u prvom upisnom roku nisu uspjeli da se upišu ni u jedno od izabranih zanimanja, saopšteno je iz ministarstva.
Podsjećamo, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske objavilo je konačne rang-liste upisanih učenika u prvi razred srednjih škola u junskom upisnom roku.
Društvo
Objavljene konačne rang-liste upisanih učenika u srednje škole
U junskom upisnom roku upisano je 8.143 učenika u 77 zanimanja u okviru 13 struka, od ukupno 8.652 prijavljena učenika, što predstavlja 94 odsto upisanih učenika.
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