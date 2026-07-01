Nevrijeme u Srpskoj: Ispaljeno 157 raketa

Protivgradna preventiva Republike Srpske dejstvovala je juče od poslijepodnevnih časova sve do jedan čas poslije ponoći, kada je ispaljeno 157 protivgradnih raketa, zahvaljujući čemu nije bilo većih šteta od grada, saopšteno je iz ovog preduzeća.

Od 15.11 do 00.54 časova dejstvovalo je 47 protivgradnih stanica na teritoriji lokalnih uprava Bileća, Han Pijesak, Zvornik, Bratunac, Srebrenica, Trebinje, Milići, Šipovo, Gacko, Šekovići, Višegrad, Rogatica, Rudo, Sapna, Kalesija, Vlasenica, Čelinac, Kotor Varoš, Banjaluka, Gradiška, Kozarska Dubica i Prijedor.

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U saopštenju se navodi da su povremene zabrane za korištenje vazdušnog prostora imale uticaj na pravovremeni početak i trajanje dejstva.

U opasnosti je bila Hercegovina i kompletno Podrinje, ali su pravovremenim dejstvima procesi kontrolisani, te je izbjegnuta pojava jačeg grada i većih šteta na terenu.

Strijelci na terenu i sistem video nadzora, osim pljuskova i grmljavine, evidentirali su i pojavu sugradice u pljusku na području Zvornika, prenosi Srna.