Padao grad kakav ne pamte ni najstariji mještani: Velika šteta na voćnjacima

Juče poslijepodne olujno nevrijeme zahvatilo je Trebinje i okolinu. Na području mjesta Lastva padao je grad kakav ne pamte ni najstariji mještani, čija je veličina dostizala i četiri centimetra.

Padao grad u Trebinju

Nevrijeme je nanijelo štetu na voću i povrću, i prave posljedice tek treba da se sagledaju, piše RTRS.

Protivgradna preventiva dejstvovala, ispaljeno 157 raketa

Protivgradna preventiva Republike Srpske dejstvovala je juče od poslijepodnevnih časova sve do jedan čas poslije ponoći, kada je ispaljeno 157 protivgradnih raketa, zahvaljujući čemu nije bilo većih šteta od grada, saopšteno je iz ovog preduzeća.

Od 15.11 do 00.54 časova dejstvovalo je 47 protivgradnih stanica na teritoriji lokalnih uprava Bileća, Han Pijesak, Zvornik, Bratunac, Srebrenica, Trebinje, Milići, Šipovo, Gacko, Šekovići, Višegrad, Rogatica, Rudo, Sapna, Kalesija, Vlasenica, Čelinac, Kotor Varoš, Banjaluka, Gradiška, Kozarska Dubica i Prijedor.