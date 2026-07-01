"Stanivukoviću veći problem nečije mačke nego posječena stabla"

Gradonačelnik Draško Stanivuković svojim marketingom, koji savršeno radi, pokušava maskirati probleme sa kojima se suočavaju Banjalučani iz dana u dan, tvrdi Ljubo Ninković, predsjednik banjalučke Skupštine.

Na nadolazećoj sjednici banjalučke Skupštine naćiće se zahtjev gradonačelnika Draška Stanivukovića za dva nova kredita pored 40 miliona KM već realizovanog kredita, a što će posebno finansijski opteretiti građane Banjaluke.

On se osvrnuo i na trenutno stanje u gradskim preduzećima kao što je Vodovod, Toplana, Akvana i dr. a koje kako Ninković kaže, samo kukaju i traže sredstva kako bi mogla funkcionisati, a odbornici nemaju informacije o utrošenim sredstvima jer izvještaji o radu su enigma.

Grad Banjaluka pokušava svoju odgovornost, kao i sankcije za počinjene greške prebaciti na republički nivo, tvrdi predsjednik Skupštine grada, Ljubo Ninković. On se osvrnuo na sječu stabala u Banjaluci, a za koju je odgovornost Grad takođe pokušao prebaciti na republički nivo.

„Prije dva ili tri mjeseca, Stanivuković je dao nalog da neko posječe ona stabla, pošto očigledno ni danas nemamo odgovore ko je to uradio, po čijem nalogu jer gradonačelnik na nekog nadzora. Ko je taj nadzor? Neki čiko ili teta, mi do danas nismo čuli ko je rekao nadzoru da to može da uradi i šta su onda smislili danas? Da odgovornost prebace na republičke institucije i da kažu kada se pita ko je posjekao stabla ne znamo mi, pitajte njih, odluka kaže da morate pitati njih“, rekao je Ninković.

Gradska administracija pokušava da izbjegne svaku odgovornost, kako kaže Ninković te ne žele da učestvuju u gradu kada je u pitanju kreiranje dobrih stvari.

Odluka o komunalnom redu

Odluka o komunalnom redu naćiće se pred odbornicima 3. jula na sjednici, a koja se odnosi na definisanje svega neophodnog kako bi grad normalno funkcionisao u pogledu zelenila, fasada, životinja...

„Gradonačelnik je pokušao građane da ograniči na broj životinja, koje može da drži. Dakle, ne možete više dvije mačke pa ne možete više od dva psa i onda logično pitanje ljudi je, šta u trenucima kada dođe potomstvo. Da ih bace? More poruka na ovaj način mi je došlo. I to iz želje da kažu ljudi da su uzeli mačku s ulice, spasili je, drže u kući i mačiće će pokloniti nekome, ko takođe želi. Kako kažu građani, nemoguće je da će im neko dođi i oteti to i šta uopšte u takvim situacijama da urade“, naglašava Ninković.

Kako kaže predsjednik Skupštine, sudeći po reakcijama, veliki broj ljudi u gradu negoduje zbog ove odluke.

Ninković je spomenuo još jednu krajnost, a ona se odnosi na činjenicu da ovom odlukom grad planira kažnjavati stanare zgrada ukoliko im je neka druga osoba uništila i ofarbala fasadu te će oni u tom slučaju biti dužni snositi troškove popravke.

„Njihov cilj je da idu okolo, pišu naloge i kažnjavaju građane. ZEV jer nije izvršio to i to, kažnjavam ovog što nije pokosio svoju travu, kažnjavam Ljubu Ninkovića jer drži tri mačke. Ljudi samo traže načine da isfinansiraju ove rupe u budžetu i idu do te granice da pokušavaju da naruše komunalni red u gradu kako bi došli do ovoga“, kazao je Ninković.

Ninković je naglasio da ovakav Prijedlog odluke neće dobiti podršku skupštinske većine te da se ovakve odluke rješavaju na način da se uključe građani i nadležne republičke institucije putem javne rasprave.