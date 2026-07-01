Ninković: "Vodovod na koljenima"

Dolaskom toplijih dana, dolaze i stari problemi, sa kojima se Banjalučani kako u gradu, tako u velikom dijelu prigradskih naselja muče – vodosnabdijevanje.

Temperature rastu, vodostaj opada, slavine suve, a mještani u mnogobrojnim banjalučkim mjesnim zajednicama ogorčeni što i ovu godinu ljeto provode noseći vodu u svoje domove u kantama, flašama i cisternama.

Najteže je onima, koji imaju stoku jer za nju je neophodno izdvojiti ogromne količine vode, a koju nemaju. Takođe, tu su starija, bolesna lica kao i mala djeca te cjelokupna situacija predstavlja proces preživljavanja građanima Banjaluke.

„Ovdje je neophodno razlikovati ljude, koji se zarad politike svađaju na društvenim mrežama u odnosu na one ljude, koji zaista nemaju vodu, a vi to najbolje možete shvatiti kada čujete poziv onog čovjeka koji vas zove iz Donje Piskavice, Potkozarja, Dragočaja, Ramića, koji zaista nema vodu u odnosu na onog na društvenim mrežama, koji to pokušava da politizuje“, rekao je za ATV Jutro, predsjednik banjalučke Skupštine Ljubo Ninković.

Ninković je naglasio da mu je žao što ljudi prolaze ovakve stvari kada je u pitanju vodosnabdijevanje jer vode je bilo prije 10 godina, a danas je ona jedan od gorućih problema u najvećem gradu Srpske. Kako on navodi, ovo nisu njegove riječi, već vapaj ljudi sa terena, a koji su potvrdili da dolaskom aktuelne gradske administracije, došli su ovi i drugi problemi, koji im otežavaju svakodnevnicu.

„Pričamo o periodu otkako je došla voda, gradska voda, otkako je tu gradska voda, ne pričamo o seoskim bunarima. Sami stanovnici kažu da nisu imali ovih problema, desi se jedan, dva ili tri dana, ali ovakve stvari da vam neko zavrne vodu i da je nemate 10-15 dana je neprihvatljivo. Otkako sam ja predsjednik Skupštine Grada, 2023. godine, nije bilo izborna godina, nije bilo problema. 2024. godina, izborna godina, imamo ogromne probleme sa vodom. Prošla godina, 2025. nije bilo problema sa vodom i evo vidite sada u ovoj godini imamo probleme sa vodom“, rekao je Ninković.

Ninković je podsjetio na objave gradonačelnika Draška Stanivukovića na društvenim mrežama za prošlu godinu, u kojima kaže da je prošao najtopliji jun, otkako se mjeri vrijeme u našim krajevima i u tom trenutku nije bilo problema sa vodosnabdijevanjem.

„Jasno vam je da je tu samo po sredi pokušaj političke promocije. Mogli ste vidjeti onda da gradonačelnik uzme onaj kanister i sa svojim saradnicima obiće grad na mjestima gdje nema vode i kaže kako je spreman da uradim nešto što niko drugi neće. Vidim da je to svaki put isti kraj, žao mi je što su to uvijek isti ljudi. Ja sam 2024. godine, po prvi put suočavajući se sa tom vrstom problema, na poziv građana otišao, ako se sjećate, glavni vod prema Potkozarju i Piskavici pukao zato što su ljudi, koji su kosili usput probili taj ventil i to je bio gejzir nekoliko metara“, podsjeća Ninković.

On je pitao kako je moguće da na mjestu od nekoliko stotina metara ljudi nemaju vodu, a ta količina vode im prolazi putem. Ninković je naglasio da ova situacija svjedoči o tome da je neko namjerno zavrnuo ventil.

„Vidim ovih dana da ljudi koji prate Stanivukovića, njegovi odbornici i oni koje plaća da mora da izlazi za njim da kao papagaji ponavljaju da su oni zatekli probleme. Zamislite, svi problemi, koji su njima dati, oni su ih pokušali riješiti. Pa evo Banjica, pa evo rješavamo i ovaj problem itd. Ja se bojim da će problem nastati i u drugim dijelovima grada ne jer ja to želim, već su ogromni kvarovi u gradu i zato što mnogo vode otiče iz samih cjevovoda“, rekao je Ninković.

On je naglasio da u ovom trenutku u Banjaluci zasigurno ima do 500 kvarova na vodovodnoj mreži.

„Ova priča da ćemo riješiti Tunjice 1 i 2, ja bih zaista bio presrećan, i ne bih da budem ona, što kažu ptica zloslutnica, ali vi ako nemate dovoljne količine vode da progurate bez obzira koji profil cijevi bio u pitanju, vi nemate pa nemate. Može viti i dva metra presjek cijevi, ali bojim e da to neće riješiti problem. Čujem da ljudi na Manjači, zaseok Gajići, koji su na Banjici, 10 dana nisu imali vodu i da onda opet nastaju problemi“, rekao je Ninković.

Predsjednik banjalučkog parlamenta je podsjetio da će odbornici na nadolazećoj sjednici imati na dnevnom redu i priču o refundiranju PDV-a, odnosno Vodovod traži pomoć iz budžeta Grada, odnosno novac koji su dobili od građana prilikom plaćanja PDV-a, a nisu ga utrošili za PDV, Skupština je u tom slučaju u obavezi da im obezbijedi sredstva, kako bi to mogli refundirati prema UIO-u.

„Vodovod je na koljenima, sigurno već nekoliko godina. Kada pokušavate da jednu rupu zakrpite tako što na jednom mjestu odvadite, tu ćete stvoriti novu rupu itd. Mi smo danas u jednom začaranom krugu, koji se nažalost zove Vodovod za koji evo zadnjih nekoliko godina nisam vidio intervenciju ni Vodovoda ni Grada ni gradonačelnika da traži odgovornost tih ljudi, koji vode Vodovod jer to zaista postaje nenormalno. Zaista upozoravam da ćemo iz godine u godinu imati sve veće probleme, a odgovornost niko više neće da snosi, tako da tu ima i političkog marketinga, neodgovornosti menadžmenta, želje da samo napravite priču da to nešto funkcioniše, a sve je pred kolapsom“, rekao je Ninković.