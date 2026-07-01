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Rusija na najvišem nivou odobrila tajnu vojnu obuku u Kini

01.07.2026 09:08

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Руски предсједник Владимир Путин, десно, и кинески предсједник Си Ђинпинг ходају ка разговорима у Великој сали народа у Пекингу у сриједу, 20. маја 2026. године.
Foto: Tanjug/Maxim Stulov, Sputnik, Kremlin Pool Photo

Tajna vojna obuka ruskih snaga u Kini prošle godine lično je odobrena od ruskog ministra odbrane Andreja Belousova i u nju su direktno bila uključena najmanje četvorica ruskih i kineskih generala, izjavila su dvojica evropskih zvaničnika, a pokazuju i dokumenti u koje je uvid imao Rojters.

Zvaničnici su naveli da učešće tako visokopozicioniranih osoba u obuci povezanoj sa ratom u Ukrajini pokazuje koliki značaj Rusija i Kina pridaju takvoj saradnji. Ta saradnja izazvala je zabrinutost u Evropi, iako Peking negira da je do nje uopšte došlo.

Povjerljivi ruski dokument, u koji je Rojters imao uvid, direktno se poziva na internu naredbu koju je u avgustu 2025. godine izdao ministar odbrane Andrej Belousov.

U dokumentu se navodi da je, u skladu sa odlukom Belousova, delegacija Oružanih snaga Rusije otputovala u Kinu kako bi učestvovala u vojnim vježbama u objektima Narodnooslobodilačke armije Kine (People’s Liberation Army, PLA).

Obuka iz radiološke, biološke i hemijske zaštite

U istom izvještaju detaljno je opisan jedan od kurseva obuke — tronedjeljni program posvećen radiološkoj, hemijskoj i biološkoj zaštiti, održan u novembru u vojnom objektu u Pekingu.

U tom izvještaju, kao i u još jednom dokumentu, opisane su i prikazane fotografije ruskih vojnika koji slušaju predavanje kineskog instruktora, posmatraju model nuklearnog reaktora i uče o „hemijskom izviđanju“ (chemical reconnaissance), „radijacionom izviđanju“ (radiation reconnaissance) i zaštiti ventilacionih sistema od kontaminacije.

Jedan od evropskih zvaničnika rekao je da uključivanje radiološke, biološke i hemijske obuke ukazuje na strateški karakter razmjene, ističući da je ta oblast posebno osjetljiva za vojske uopšte.

Kinesko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je stav Pekinga o ukrajinskoj krizi ostao dosljedan.

„Relevantne optužbe su u potpunosti neosnovane“, navedeno je u saopštenju, u kojem se Peking osvrnuo na detalje iz ovog izvještaja.

Kina tvrdi da je neutralna sukobu Rusije i Ukrajine i predstavlja se kao posrednik u mirovnim naporima.

Prema izvještaju Rojtersa objavljenom prošlog mjeseca, koji se poziva na evropske obavještajne agencije i vojne dokumente, Kina je u novembru obučavala oko 200 ruskih vojnika, od kojih su neki kasnije učestvovali u ratu u Ukrajini.

Kremlj je odbio da komentariše taj izvještaj.

Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Kaja Kalas izjavila je 15. juna da je Brisel sopstvenim kanalima potvrdio da je obuka održana i da sada procjenjuje njene posljedice.

Peking je njene komentare opisao kao „ništa drugo do klevete“.

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Tagovi :

Rusija

vojna obuka

Kina

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