Ministar Draga Mastilović odlikovan u Moskvi

Ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske prof. dr Draga Mastilović odlikovan je danas Velikom srebrnom medaljom Ruskog istorijskog društva povodom obilježavanja 160 godina od osnivanja ove ugledne naučne institucije.

Odlikovanje je, u ime Ruskog istorijskog društva, dodijelio predsjednik Društva Sergej Jevgenevič Nariškin, kao priznanje za veliki naučni doprinos istorijskoj nauci i razvoju istoriografije.

Priznanje je ministru Mastiloviću uručeno tokom zasjedanja Generalne skupštine Ruskog istorijskog društva kojem je prisustvovao na poziv rukovodstva Društva, u svojstvu rukovodioca Predstavništva Ruskog istorijskog društva u Republici Srpskoj.

Ministar Mastilović odlikovanje

Velika srebrna medalja Ruskog istorijskog društva predstavlja jedno od najviših priznanja koje ovo društvo dodjeljuje istaknutim pojedincima za izuzetan doprinos istorijskoj nauci, očuvanju istorijskog nasljeđa i razvoju međunarodne naučne saradnje.

Generalna skupština okupila je predstavnike naučnih, akademskih i kulturnih institucija, a tokom zasjedanja razmatrani su aktuelni rad Ruskog istorijskog društva i pravci njegovog daljeg razvoja.

Učešće na ovom značajnom skupu predstavlja potvrdu uspješne saradnje Republike Srpske sa Ruskim istorijskim društvom i doprinos jačanju međunarodne saradnje u oblasti nauke, istorije i očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa, saopšteno je iz ministarstva za naučnotehnološki razvoj.