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Ministar Draga Mastilović odlikovan u Moskvi

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 11:58

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Министар Мастиловић одликовање у Москви
Foto: Ustupljena fotografija

Ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske prof. dr Draga Mastilović odlikovan je danas Velikom srebrnom medaljom Ruskog istorijskog društva povodom obilježavanja 160 godina od osnivanja ove ugledne naučne institucije.

Odlikovanje je, u ime Ruskog istorijskog društva, dodijelio predsjednik Društva Sergej Jevgenevič Nariškin, kao priznanje za veliki naučni doprinos istorijskoj nauci i razvoju istoriografije.

Priznanje je ministru Mastiloviću uručeno tokom zasjedanja Generalne skupštine Ruskog istorijskog društva kojem je prisustvovao na poziv rukovodstva Društva, u svojstvu rukovodioca Predstavništva Ruskog istorijskog društva u Republici Srpskoj.

Министар Мастиловић одликовање
Ministar Mastilović odlikovanje

Velika srebrna medalja Ruskog istorijskog društva predstavlja jedno od najviših priznanja koje ovo društvo dodjeljuje istaknutim pojedincima za izuzetan doprinos istorijskoj nauci, očuvanju istorijskog nasljeđa i razvoju međunarodne naučne saradnje.

Generalna skupština okupila je predstavnike naučnih, akademskih i kulturnih institucija, a tokom zasjedanja razmatrani su aktuelni rad Ruskog istorijskog društva i pravci njegovog daljeg razvoja.

Učešće na ovom značajnom skupu predstavlja potvrdu uspješne saradnje Republike Srpske sa Ruskim istorijskim društvom i doprinos jačanju međunarodne saradnje u oblasti nauke, istorije i očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa, saopšteno je iz ministarstva za naučnotehnološki razvoj.

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Draga Mastilović

Sergej Jevgenevič Nariškin

Moskva

Rusija

odlikovanje

Komentari (1)

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