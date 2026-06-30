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"Nema aviona za Ukrajinu jer nema dronova za Poljsku"

30.06.2026 10:32

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Украјина Кијев рат Русија град
Foto: Tanjug/AP Photo/Evgeniy Maloletka)

Ukrajina je odbila da obezbijedi Poljskoj dronove i zato Kijev neće dobiti borbene avione "MiG-29" od Varšave, izjavio je poljski ministar odbrane Vladislav Kosinijak Kamiš.

On je za poljski medijski servis TVN rekao da je predložio Ukrajini razmjenu aviona "MiG" i dronova, što je Kijev prvobitno prihvatio, ali je taj prijedlog naknadno odbijen.

"Nema aviona za Ukrajinu jer nema ni dronova za Poljsku", naveo je Kamiš.

Poljske vlasti su u više navrata izrazile spremnost da pošalju Kijevu avione u zamjenu za dronove, prenosi Srna.

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Tagovi :

Ukrajina

Poljska

Rusija

Varšava

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avion

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