Zatvorsko osoblje širom Belgije započelo štrajk

Zatvorsko osoblje širom Belgije započelo je u ponedjeljak nacionalni štrajk u znak protesta zbog prenatrpanosti, loših uslova rada i porasta nasilja u zatvorima, javila je Belga.

Akcija je održana u znak solidarnosti sa osobljem u nekoliko frankofonskih zatvora, gdje sindikati tvrde da su razgovori s lokalnim rukovodstvom potpuno propali.

Sindikati kažu da su više puta izrazili zabrinutost zbog prenatrpanosti, uključujući stotine zatvorenika koji spavaju na madracima na podu, sve veću agresiju prema osoblju i pogoršanje uslova rada. Optužuju zatvorske vlasti da nisu poduzele mjere uprkos višemjesečnim upozorenjima.

Belgijski zatvori trenutno drže oko 13.700 zatvorenika uprkos tome što imaju mjesta za nešto više od 11.000. Više od 750 zatvorenika spava na madracima na podu. Direktori zatvora također su upozorili da su ozbiljni incidenti i povrede osoblja povezane s nasiljem naglo porasli u protekloj godini.

Obavještenje o štrajku podnesena je 19. juna, ali daljnji razgovori prošle sedmice nisu uspjeli riješiti spor.

Belgijska zatvorska služba saopštila je da se štrajk široko prati. Dodatna policijska podrška raspoređena je kako bi se održala sigurnost u zatvorima tokom industrijske akcije.