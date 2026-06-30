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Značajno proširena predsjednička ovlašćenja: Kakvu odluku je donio Vrhovni sud SAD

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 08:38

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Врховни суд САД-а
Foto: Tanjug/AP Photo/Mariam Zuhaib/File

Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država izglasao je juče da se dozvoli predsjedniku SAD Donaldu Trampu da smijeni demokratsku članicu Federalne trgovinske komisije Rebeku Sloter iz političkih razloga, čime su značajno proširena predsjednička ovlašćenja, prenose mediji.

Za podršku Trampovoj odluci glasalo je šest, od devetoro sudija Vrhovnog suda, a ona je postala zvanična nakon što je predsjednik Vrhovnog suda Džon Roberts napisao obrazloženje, odnosno presudu, koja poništava 90 godina star pravni presedan koji je sprečavao smjenjivanje zvaničnika nezavisnih agencija po volji predsjednika.

Ova odluka daje Trampu i budućim predsjednicima SAD veću kontrolu nad vladom i efikasno okončava dvostranačku, nezavisnu prirodu regulatornih agencija koje nadgledaju mnoge aspekte američkog života.

Tramp je, u objavi na svojoj platformi „Istina“ rekao da je odluka Vrhovnog suda "velika pobjeda", koja je "jedna od najvažnijih ikada datih u pogledu predsjedničkih ovlašćenja".

Vrhovni sud SAD je prethodno danas odbacio pokušaj Trampa da smijeni Lizu Kuk sa funkcije u upravnom odboru Federalnih rezervi i dozvolio joj da nastavi da obavlja dužnost.

Odlukom donijetom sa pet glasova za i četiri protiv, Vrhovni sud je odbio zahtjev predsjednika da mu se dozvoli da smeni Kukovu sa položaja guvernerke Fedsa nakon optužbi za prevaru u dobijanju stambenog kredita.

Američki predsjednik je u reagovanju na tu odluku Vrhovnog suda objavio na mreži "Istina" da će njegova administracija odmah preduzeti mjere kako bi obezbijedila da guvernerka Federalnih rezervi Kuk ne donosi odluke koje se tiču dobrobiti SAD, prenosi Sputnjik.

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Donald Tramp

Vrhovni sud SAD

Bijela kuća

Amerika

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