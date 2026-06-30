Raste broj preminulih od ebole

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Broj preminulih od ebole u Kongu porastao je na 377, saopšteno je iz kongoanskog Ministarstva za komunikacije i medije.

U saopštenju se navodi da je potvrđeno ukupno 1.307 slučajeva ebole. Iz Ministarstva dodaju da se do sada oporavilo 180 ljudi, prenosi Srna

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