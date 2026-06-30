Temperatura ne opada! I danas 40 stepeni, a očekuju se i pljuskovi

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U prvom dijelu dana pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana i tokom popodneva doći će do razvoja oblaka od zapada ka jugu i jugoistoku koji će donijeti povremene lokalne pljuskove sa grmljavinom.
Pljuskovi ponegdje mogu biti i izraženiji uz jak vjetar i pojavu grada ponegdje. Uveče i naredne noći kratkotrajni pljuskovi su mogući i ponegdje na istoku.
Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, u zonama pljuskova povremeno jak.
Maksimalna temperatura vazduha od 34°S na zapadu do 40°S na istoku, u višim predjelima od 28°S, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
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