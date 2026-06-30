Zemljotres u BiH: "Osjetio se prilično snažno"

Autor:ATV redakcija
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Zemljotres jačine 3,6 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je jutros BiH, a epicentar je bio kod Zenice, pokazuju podaci Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC).
Prema dostupnim informacijama, potres je registrovan u 6:18 sati po lokalnom vremenu, a epicentar je bio 11 kilometara istočno-jugoistočno od Zenice, odnosno 43 kilometra sjeverozapadno od Sarajeva, na dubini od 10 kilometara.
Podrhtavanje tla osjetili su građani Zenice, Sarajeva, ali i okolnih mjesta.
Brojni korisnici na stranici EMSC-a naveli su da je potres kratko trajao, ali da se osjetio prilično snažno, posebno u višim spratovima stambenih objekata.
"Jako podrhtavanje na petom spratu u Zenici", jedan je od komentara građana.
Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti.
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