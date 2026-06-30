Otkrivena jedna od najvećih struktura u svemiru: Niko ne zna kako je nastala

Ogromna struktura otkrivena u dubokom svemiru dovodi u pitanje naše razumijevanje evolucije Univerzuma. Godine 2024, astronomi su otkrili džinovski, gotovo savršen prsten galaksija prečnika oko 1,3 milijarde svjetlosnih godina, nazvan Veliki prsten, koji ne odgovara nijednoj poznatoj teoriji o tome kako su se kosmičke strukture formirale.

Otkriven je u svjetlosti kojoj je trebalo 6,9 milijardi godina da stigne do nas, a njegovo postojanje bi moglo da znači da ćemo morati da promijenimo standardni kosmološki model, piše Science Alert .

Dva otkrića koja produbljuju misteriju

Ovo je druga džinovska struktura koju je otkrila astronomkinja Aleksija Lopez sa Univerziteta Centralnog Lankašira i njene kolege. Prva, nazvana Džinovski luk, nalazi se u istom dijelu neba i na istoj udaljenosti.

Kada je otkriće luka objavljeno 2021. godine, to je zbunilo astronome. Veliki prsten, čije je otkriće predstavljeno na 243. sastanku Američkog astronomskog društva 2024. godine, samo produbljuje misteriju„Nijedna od ove dve ultra-velike strukture se ne može lako objasniti našim trenutnim razumijevanjem univerzuma“, rekao je Lopez u januaru 2024. „A njihove ogromne dimenzije, specifični oblici i kosmološka blizina nam svakako govore nešto važno — ali šta tačno?“

Veće od teorijske granice

Nalazi protivreče kosmološkom principu, koji pretpostavlja da bi, na velikim razmjerama, materija trebalo da bude ravnomjerno raspoređena u svim pravcima, bez značajnih nepravilnosti. „Očekujemo da je materija ravnomerno raspoređena u prostoru kada posmatramo univerzum na velikim razmjerama, tako da ne bi trebalo da bude primjetnih nepravilnosti iznad određene veličine“, objasnio je Lopez.

„Kosmolozi procjenjuju da je trenutna teoretska granica veličine struktura 1,2 milijarde svjetlosnih godina, ali obe strukture su znatno veće – Džinovski luk je skoro tri puta veći, a obim Velikog prstena je uporediv sa dužinom Džinovskog luka.“

Potraga za objašnjenjem

Postavlja se pitanje o kakvim strukturama govorimo. Najočiglednija veza izgleda da je sa barionskim akustičnim oscilacijama (BAO) - džinovskim, sfernim rasporedom galaksija koje su fosilizovani ostaci zvučnih talasa iz ranog univerzuma.

Međutim, Veliki prsten nije BAO. Svi BAO imaju fiksni prečnik od oko milijardu svjetlosnih godina, a detaljna analiza pokazuje da je Veliki prsten zapravo oblikovan kao vadičep koji je poravnat da izgleda kao prsten.

Druge mogućnosti zalaze u alternativne modele univerzuma. Prema konformnoj cikličnoj kosmologiji Rodžera Penrouza, koja predviđa beskrajne cikluse širenja univerzuma, očekuju se prstenaste strukture, iako se sam taj model suočava sa značajnim problemima.

Druga hipoteza je da su strukture vrsta topološkog defekta u tkivu prostor-vremena, poznatog kao kosmičke strune. Smatra se da su to nabori širine protona formirani u ranom univerzumu, za šta trenutno postoji malo fizičkih dokaza.

Novi pogled na kosmos

Trenutno niko sa sigurnošću ne zna šta predstavljaju Veliki prsten i Džinovski luk. Mogao bi se raditi o slučajnom rasporedu galaksija, iako je vjerovatnoća za to izuzetno mala. Najbolja nada za rješavanje misterije bila bi pronalaženje sličnih rasporeda galaksija skrivenih širom univerzuma.

„Na osnovu postojećih kosmoloških teorija, nismo mislili da su strukture ovih razmera moguće“, rekao je Lopez. „Mogli bismo očekivati da vidimo jednu tako izuzetno veliku strukturu u cijelom vidljivom univerzumu. Ali Veliki prsten i Džinovski luk su dve ogromne strukture i one su kosmološki susjedi, što je nevjerovatno fascinantno.“

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