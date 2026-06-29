Jako nevrijeme i pljuskovi: Led zabijelio Bosanski Petrovac

Autor:ATV redakcija
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U Bosanski Petrova je danas stiglo jako nevrijeme praćeno jakim pljuskovima i ledom.
"Bosanski Petrovac zahvatilo jako nevrijeme sa ledom. Uporedo vrhunac toplotnog talasa danas donosi i rekordne vrućine za jun mjesec u pojedinim gradovima", napisali su danas, 29. juna, na Fesjbuk stranici BH Meteo.
Uz ovaj status objavljena je i fotografija Elvisa Dunića koja prikazuje kako je sve "zabijelilo" u Bosanskom Petrovcu.
Kako je BH Meteo juče prognozirao, danas, u dijelovima zapadne, sjeverozapadne Bosne te na sjeveru i istoku Hercegovine razvojem oblačnosti mogući su lokalno pljuskovi i grmljavinom.
Usljed visokih temperatura moguće i lokalno nevrijeme uz led.
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