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Jako nevrijeme i pljuskovi: Led zabijelio Bosanski Petrovac

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 21:13

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Јако невријеме праћено ледом погодило Босански Петровац, 2.06.2026.
Foto: Screenshot / Facebook

U Bosanski Petrova je danas stiglo jako nevrijeme praćeno jakim pljuskovima i ledom.

"Bosanski Petrovac zahvatilo jako nevrijeme sa ledom. Uporedo vrhunac toplotnog talasa danas donosi i rekordne vrućine za jun mjesec u pojedinim gradovima", napisali su danas, 29. juna, na Fesjbuk stranici BH Meteo.

Uz ovaj status objavljena je i fotografija Elvisa Dunića koja prikazuje kako je sve "zabijelilo" u Bosanskom Petrovcu.

Kako je BH Meteo juče prognozirao, danas, u dijelovima zapadne, sjeverozapadne Bosne te na sjeveru i istoku Hercegovine razvojem oblačnosti mogući su lokalno pljuskovi i grmljavinom.

Usljed visokih temperatura moguće i lokalno nevrijeme uz led.

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Tagovi :

nevrijeme

Bosanski Petrovac

Pljuskovi

led i grad

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