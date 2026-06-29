Postala poznata nakon viralnog snimka: Ko je Biljana Puljanović

Kažu da danas čovjek može postati poznat zbog jedne rečenice, snimka ili nekoliko sekundi na društvenim mrežama. Ali šta kada uopšte niste ni planirali da budete glavni lik?

Dovoljno je bilo da jedna gospođa u kafanskoj atmosferi mirno sjedi, zapali cigaretu i potpuno nesvjesno ukrade kadar.Dok su svi gledali pjevača i voditelja, internet je gledao – nju.T

aj kratki trenutak pretvorio je Biljanu Puljanović u viralni fenomen, a ljudi su u njoj prepoznali iskrenu, neopterećenu osobu koja ne glumi i ne pokušava da bude zvijezda.

Paradoks savremenog doba – što se manje trudite da privučete pažnju, ponekad je više dobijete. Iza tog viralnog snimka krije se ozbiljna profesionalna priča. Biljana već dvadeset godina vodi frizerski salon u Doboju.

Kako je jedan slučajni televizijski kadar promijenio svakodnevicu, Biljana Puljanović odgovara za ATV:

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"Imam svoj frizerski salon Biki u Doboju. Ja radim inače od jutra do mraka. Naveče ispunjavam svoje vrijeme tako što idem u kafanu pošto inače ja volim kafanu, ja sam kafanski čovjek i tako su me pozvali na to kafansko veče, otišla sam i bilo je to uživo snimanje, ja uopšte nisam ni obraćala pažnju, znam biti inače u nekom svom svijetu, ne obraćam pažnju na ostale, zapalila sam, i to je baš tog trenutka bilo toliko zapaženo".

Kaže da kada je sve to vidjela, nije mogla da vjeruje šta se dešava.

"Ja inače nisam nešto obraćala ko će šta reći, ja ako sam u kafani, znala sam čak nekad i zaspati kad dođem umorna sa posla. Radim neki svoj posao, u svom sam nekom svijetu i meni je super, potpisala bih da mi tako do penzije ostane", rekla je Biljana.

Cijelo gostovanje pogledajte u prilogu: