Cvijanović: Ovo je obična hajdučija u Predsjedništvu BiH

Autor:ATV redakcija
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Ovo nije odlučivanje, već najobičnija HAJDUČIJA u Predsjedništvu BiH!
Poručila je ovo srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović nakon što su je Denis Bećirović i Željko Komšić ponovo preglasali i usvojili odluku o imenovanju članova Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika
"Prvo su se izjasnili o ČETIRI, umjesto o PET članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, a zatim BEZ KVORUMA glasali za svakog pojedinačno", navela je Cvijanovićeva i dodala:
"Kako su danas preglasali mene, jednako brutalno bi preglasavali srpskog člana KONS-a i tako OTIMALI našu kulturnu i nacionalnu baštinu".
Najavila je pokretanje pitanja vitalnog nacionalnog interesa pred Narodnom skupštinom Republike Srpske.
"Bez obzira što brutalno pokušavaju da mi uskrate to ustavno pravo, konačan sud će dati Narodna skupština Republike Srpske! Neće vam proći - SRUŠIĆEMO ovu nelegalnu odluku i zaštititi vitalne interese Republike Srpske!", istakla je srpski član Predsjedništva.
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