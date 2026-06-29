Otkriven motiv masakra u Njemačkoj

Autor:ATV redakcija
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Motiv pucnjave u Centru za socijalni rad u njemačkom gradu Štade, u kojoj je ubijeno šest osoba, najvjerovatnije je borba za starateljstvo, izjavila je šef policije Katrin Šuol.
"Svih šestoro ubijenih zaposleni su u toj ustanovi", rekla je Šuolova na konferenciji za novinare.
Ministar unutrašnjih poslova Donje Saksonije Danijela Berens opisala je čin pucnjave kao "hladnokrvan", prenijela je agencija DPA.
Pet odraslih osoba ubijeno je na licu mjesta, dok je šesta preminula kasnije u bolnici.
Neke od povrijeđenih osoba su u teškom stanju, prenijela je "Srna".
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