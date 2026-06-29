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Dva udesa zaredom: Vozač iz BiH sletio, pa se zakucao u zid komšijske kuće

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ATV redakcija
29.06.2026 22:42

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Полицијско ауто
Foto: Pexel/Pixabay

Vozač iz Bosne i Hercegovine povrijeđen je nakon što je juče, 28. juna imao dva udesa zaredom.

Naime, ovaj 20-godišnjak je u ned‌jelju dva puta zaredom izgubio kontrolu nad svojim automobilom. U drugom udesu udario je u terasu i zid kuće. Komšije su odmah reagovale.

Kako stoji u policijskom saopštenju, na području opštine Miterkirhen (okrug Perg, Gornja Austrija) 20-godišnji državljanin BiH, nastanjen u okrugu Kirhdorf vozio je automobil opštinskim putem Horstorf u pravcu Miterkirhena. Tada se desila prva nezgoda: u desnoj krivini izgubio je kontrolu nad vozilom i sletio u polje pored puta. Uspio je da se vrati na opštinski put, ali je već u sljedećoj krivini ponovo sletio sa kolovoza.

Pomogle mu komšije

Ovoga puta nije prošlo bez posljedica: „Nakon što je sletio, udario je u terasu, oborio nekoliko nosećih stubova i na kraju ga je zaustavio zid kuće“, navodi policija.

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Komšije koje su vid‌jele udes i odmah su potrčale na mjesto događaja te spriječile muškarca da nastavi vožnju i pobjegne sa mjesta udesa. Takođe su pokrenule lanac spasavanja, jer je povrijeđen:

"Ovaj 20-godišnjak je zadobio povrede neutvrđenog stepena. Prebačen je u Univerzitetski klinički centar Kepler. Alkotest je pokazao 1,7 promila alkohola u krvi. Protiv njega će biti podnesena prijava", zaključuje policija, prenose Nezavisne novine.

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udes

Saobraćajna nezgoda

Njemačka

Državljanin BiH

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