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Oboren rekord: U ovoj zemlji je izmjeren 41 stepen

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 22:28

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vrućina sunce toplota
Foto: Pexel/ Fatih Turan

U Slovačkoj je danas postavljen novi temperaturni rekord, kada je u mestu Turna nad Bodvou u Košičkom kraju na istoku zemlje izmeren 41 stepen Celzijusa, saopštio je Slovački hidrometeorološki zavod.

Time je nadmašen prethodni rekord koji je bio postavljen u julu 2007. godine, kada je u gradu Hurbanovu, na jugozapadu Slovačke, izmjereno 40,3 stepena Celzijusa, prenosi TASR.

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U više gradova u Slovačkoj zabilježene su temperature iznad 40 stepeni Celzijusa, pa je tako u Štrkovecu izmereno 40,6 stepeni Celzijusa, a u Mužli je izmjereno 40,5 stepeni Celzijusa.

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Slovačka

visoke temperature vazduha

Visoke temperature

Rekordni toplotni talas

Temperatura

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