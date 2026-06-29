Oboren rekord: U ovoj zemlji je izmjeren 41 stepen

U Slovačkoj je danas postavljen novi temperaturni rekord, kada je u mestu Turna nad Bodvou u Košičkom kraju na istoku zemlje izmeren 41 stepen Celzijusa, saopštio je Slovački hidrometeorološki zavod.

Time je nadmašen prethodni rekord koji je bio postavljen u julu 2007. godine, kada je u gradu Hurbanovu, na jugozapadu Slovačke, izmjereno 40,3 stepena Celzijusa, prenosi TASR.

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U više gradova u Slovačkoj zabilježene su temperature iznad 40 stepeni Celzijusa, pa je tako u Štrkovecu izmereno 40,6 stepeni Celzijusa, a u Mužli je izmjereno 40,5 stepeni Celzijusa.