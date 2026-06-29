Naučnici upozoravaju: Mediteran ključa!

Temperatura vode u Sredozemnom moru posljednjih sedmica neprestano raste, a na pojedinim mjestima već je i do osam stepeni Celzijusovih viša od uobičajenih vrijednosti.

Naučnici upozoravaju da je riječ o ekstremnom morskom toplotnom talasu, fenomenu koji do sada nije zabilježen u ovo doba godine.

Krajem maja plutajuća mjerna stanica kod Maona na Balearskim ostrvima izmjerila je temperaturu mora od 26,6 stepeni, što je vrijednost tipična za Persijski zaliv.

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Takve temperature u Sredozemnom moru obično se dostižu tek sredinom ljeta.

Tokom juna izuzetno topla voda proširila se i na ostale dijelove zapadnog Mediterana.

Na pojedinim lokacijama temperatura mora je više od četiri stepena iznad prosjeka, što ispunjava kriterijume za proglašenje morskog toplotnog talasa.

Stručnjaci upozoravaju da je riječ o snažnom, pa čak i ekstremnom morskom toplotnom talasu.

Kako se ističe, do naglog zagrijevanja došlo je usljed dugotrajnih toplotnih talasa koji traju od kraja maja, kao i zbog takozvane "omega blokade", odnosno atmosferskog fenomena koji zadržava vreli vazduh nad Evropom.

Nedostatak vjetra dodatno je ubrzao zagrijevanje mora, prenosi "Sputnjik".

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Sredozemno more se trenutno najbrže zagrijeva na svijetu, jer je relativno malo i gotovo zatvoreno, što ga čini posebno osjetljivim na klimatske promjene.

Temperatura vode u pojedinim dijelovima već se približava 30 stepeni Celzijusovih.

Posljedice ovakvog zagrijevanja nisu samo neprijatno tople noći, već i nestanak osjvežavajućeg morskog povjetarca.

Naučnici upozoravaju da velika količina toplote i vlage predstavlja tempiranu bombu, jer može izazvati snažne oluje, dok istovremeno ugrožava morski ekosistem, dovodeći do masovnog uginuća riba, korala i školjki.